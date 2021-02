Eng jonk Fra gouf e Méindeg bei enger Messerpickerei bei der Europaschoul um Kierchbierg blesséiert, dat mellt d'Police den Dënschdeg de Mëtten.

Deemno hätt e Jonke vu 17 Joer Sträit mat engem Meedche vun 18 Joer ugefaangen. Doropshin hätt de Frënd vum Meedchen, e jonke Mann vun 20 Joer, e Messer gezunn an deen anere Jonken domat bedreet.

Et koum dunn zu enger kierperlecher Ausernanersetzung, wat genee geschitt ass, ass onkloer, mee déi jonk Fra gouf mam Messer an d'Broscht gepickt. Si huet missen am Spidol behandelt ginn, ass awer net a Liewensgefor.

Den 20 Joer ale Mann an de Jonke vu 17 Joer waren nach op der Plaz, wéi d'Police dohinner koum. De Parquet gouf informéiert an eng Enquête an d’Weeër geleet.