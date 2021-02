De Schutz vum Patrimoine ass mir wichteg, seet d’Taina Bofferding. D’Zuele vu Sites et Monuments ënnermaueren dës Ausso net.

Den Inneministère soll sech aus Froe vum Patrimoine eraushalen. Dat ass d’Haaptfuerderung vun den Denkmalschützer, déi sech am Ufank vum Joer an enger Federatioun zesummegedoen hunn. Wann op lokalem Plang ëmmer nach duerch Protester op d’Verschwanne vum Patrimoine misst opmierksam gemaach ginn, wëll d’Federatioun op nationalem Niveau agéieren. Mam Zil, dass an Zukunft d’Gemengen den Experten aus dem Kulturministère den Denkmalschutz iwwerloossen.

D’Inneministesch ass mat dësem Zenario net averstanen a setzt, trotz Règlement grand-ducal vun 2017, op equilibréiert Decisiounen. D’schwaarz Schof ënnert de Gemengen - Péiteng a Clierf zum Beispill - kréichen awer op d’Fanger geklappt. De Schutz vum Patrimoine ass mir wichteg, seet d’Taina Bofferding. D’Zuele vu Sites et Monuments ënnermaueren dës Ausso net an den Denkmalschützer ginn dowéinst d’Dronkenellen aus. Déi 58 Gemengen, déi hire PAG duerch hunn, hätte 4.294 Objeten, déi dem Kulturministère no hätte misse geschützt ginn, ignoréiert. Virun allem Wunnhaiser. E Reproche, deen d’Inneministesch esou awer net stoe léist.