En Donneschdeg de Moien huet sech de Verwaltungsrot vun den Hôpitaux Robert Schuman ëm de President Jean-Louis Schiltz op enger Pressekonferenz erkläert.

D'Kritik an de Reproche, sech virgedréckt ze hunn, gouf an de leschten Deeg ëmmer nees thematiséiert. De Jean-Louis Schiltz ass sech kenger Schold bewosst a verbitt sech, wéi e selwer sot, sech Lektiounen an Anstand a Moral ginn ze loossen.

Et wier jidderengem säi gutt Recht, der Meenung ze sinn, hir Decisioun wier onglécklech gewiescht, nach bleift et hiert Recht, sech z'erklären, sou de Verwaltungsrotspresident Jean-Louis Schiltz.

Mir wollten eng Institutioun securiséiere mat den Impfungen. Zu deem "Bouclier sanitaire" géif och d'Presidence vun engem Spidol gehéieren. Wa vun Ufank un d'Richtlinn gewiescht wier, just déi Leit ze impfen, déi am direkte Kontakt mam Patient wieren, dann hätten alleguerten d'Spideeler zu Lëtzebuerg eppes falsch gemaach.

Hie géif d'Spidol engem Risiko aussetzen, wann hien als net geimpfte Persoun géif ran a rausgoen. Et wier een als Verwaltungsréit och penal responsabel fir dat, wat am Spidol geschitt.

Et kéint een net maachen, wéi wann näischt wier, wa bis Vaccinen do wieren. Duerfir hätt een d'Solution de précaution gewielt.

De Jean-Louis Schiltz léisst de Reproche net gëllen, et hätt ee sech virgedréckt an et hätt een d'Richtlinne vun der Santé net agehalen. Si wiere quasi déi Lescht am Spidol gewiescht, déi geimpft goufen. An engem Kontext vun Impfskepsis uganks Januar hätt een och Leit aus der Gouvernance gebraucht, déi sech impfe gelooss hunn. De fréieren CSV-Minister huet och mam Fanger op d'FHL gewisen an der Spidolsfederatioun hir Kommunikatioun mam Spidol kritiséiert.