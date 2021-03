Um Dënschdeg war de Premier Xavier Bettel Invité am Podcast "Wellebriecher", wou iwwert de Wee aus der Corona-Kris diskutéiert gouf.

Theme waren d’Impfkampagne, d’Schnell- a Selbsttester an och méiglech Ouverturen am Abrëll.

Um Mëttwoch kënnt de Regierungsrot beieneen, fir iwwert déi weider Mesuren ze beroden. Eng Méiglechkeet fir d’Terrassen nees opzemaachen, géif um Dësch leien, de Xavier Bettel.

"Wa muer am Regierungsrot Decisiounen geholl ginn, da wier ech op alle Fall Demandeur, fir dass se sech op dat limitéieren, wat baussen stattfënnt, well d'Zuelen eis net erlaben, den Ament kënnen ze soen, dobannen ass elo nees alles normal. An dobaussen hu mer eben manner Obligatiounen fir d'Verbreedung vum Virus kënnen ze limitéieren vis à vis vun bannen".

De ganze Podcast fannt DIR hei:



An an eisem Owesjournal op Radio an Télé publizéiere mer e Sondage iwwert d’Stëmmunsgbild bei de Leit, wéi si déi aktuell Mesurë gesinn an och wéi se d’Impfkampagne bewäerten.