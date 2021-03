D'Alters- a Fleegeheemer goufen zu Lëtzebuerg prioritär geimpft. All d'Awunner hate mëttlerweil d'Méiglechkeet, sech eng 1. Kéier impfen ze loossen.

Am Laf vum Mäerz dierfte knapp 90 Prozent vun den Awunner e kompletten Impfschutz hunn. D'Hoffnung ass, datt duerch d'Vaccinen nees méi Normalitéit an d'Haiser kënnt, esou de Jean-Claude Meyers, Direkter vum Altersheem zu Veianen. Elo wou vill Leit geimpft sinn, géif de Virus manner an den Heemer zirkuléieren an déi vulnerabel Persoune viru schwéiere Krankheetsverleef schützen, esou den Dr Enrico Randazzo, Impfdokter vun der Santé.

Wat ass aus Lëtzebuerger Alters- a Fleegeheemer gewosst?

D'Zuelen aus den USA weise kloer, wéi effikass d'Impfung an dëse Strukturen ass. Et gëtt ee staarke Réckgang bei den Doudesfäll an den Alters- a Fleegeheemer, wou schonn Enn Dezember ugefaange gouf mat den Impfungen.

Fir Lëtzebuerg leie wuel nach keng Zuele vir. Ma et géif awer Fäll ginn, wou de Virus an Heemer detektéiert gouf, wou scho geimpft gouf. Et hätt een e groussen Impakt op d'Hospitalisatioune gesinn. Et hätte sech wuel nach Persounen infizéiert, ma kaum ee wier schwéier krank ginn. Am Laf vun den nächste Woche missten och fir Lëtzebuerg méi konkret Zuele virleien.