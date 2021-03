No der Schoul geet et déi Kéier ëm de Fleegesecteur an ëm de Grupp Servior. Am Fokus vun der Kritik steet de Gesetzprojet 7753.

Den zoustännegen OGBL-Sekretär Pitt Bach stéiert sech op alle Fall un enger Rëtsch Elementer am Gesetzprojet 7753. De Pitt Bach "Servior soll d'Méiglechkeet kréien, Aktivitéiten ze regruppéieren an ze externaliséieren, zum Beispill de Beräich Restauratioun, Logistik, administrativen an techneschen Apparat. Dernieft ka Servior selwer Entreprisë grënnen oder Parten a Firmen huelen, déi dës Aktivitéiten da geréieren. Hei läit e Gesetzprojet um Dësch, deen immens wäit geet an der Logik." Fir d'Gewerkschaft gëtt hei e Kollektivvertrag attackéiert an ausenee gepléckt, wat inakzeptabel wier. An deem Sënn huet den onofhängege Gewerkschaftsbond en Donneschdeg e Bréif un d'Familljeministesch Corinne Cahen erausgeschéckt. De Syndikat freet do ënner anerem eng Entrevue mat der DP-Ministesch.