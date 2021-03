Ënner anerem d'Restauranten an d'Caféë mussen hir Dieren deemno nach bis fréistens den 2. Abrëll zouloossen.

Zil wier et, fir no Ouschteren nees kënnen e bëssen opzemaachen. Dat gouf e Freideg am Ministerrot decidéiert.

RTL-Informatiounen no soll dat neit Covid-Gesetz en Donneschdeg gestëmmt ginn.

Méi Detailer wäerten e Freideg um 16 Auer op der Pressekonferenz vum Premier Xavier Bettel an der Gesondheetsministesch Paulette Lenert genannt ginn. Suivéiert de Stream live op RTL.lu.