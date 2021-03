D'Polemik ëm fréizäiteg geimpfte Persoune mat héije Posten zitt weider Kreesser.

Och de fréieren DP-Minister Henri Grethen ass freides an der Fuesvakanz, den 19. Februar, geimpft ginn. Dëst huet e Grond: Den Henri Grethen ass President vun de Stater Hospices Civils a vun der Fondation Kräizbierg. Hie krut e Covid-Vaccin, nodeems bekannt war, datt Membere vu Verwaltungsréit net an der éischter Phas vun der Impfcampagne solle geimpft ginn.

Dës Nouvelle vum 100,7 huet den DP-Politiker RTL géintiwwer confirméiert. Den 19. Februar moies krut den Henri Grethen den Anti-Covid-Vaccin gesprëtzt.

De President vum CA vun de Stater Hospices Civils erkläert seng Decisioun mam Argument, hie wier reegelméisseg present a Strukture fir eeler Leit, respektiv Leit mat enger Behënnerung, notamment fir wichteg Dokumenter wéi zum Beispill Paien-Instruktiounen z'ënnerschreiwen.

Den Henri Grethen betount och am RTL-Gespréich, datt hien d'Vaccinatioun op Urode vun der Direktioun vun den Hospices Civils kritt hätt, also d'Ekipp ëm d'Direktesch Patricia Helbach. Eis géintiwwer sot de liberale Politiker: „Op kee Fall wollt ech mech virdrécken. Ech hunn et gutt gemengt an dem Rot vun der Direktioun gefollegt".

Nieft der reegelméisseger Presenz an de Strukture vun den Hospices Civils zu Hamm an am Pafendall, respektiv der Fondatioun Kräizbierg, wou hien och de Comité Directeur am Interim leet, hätt hie wollten en Zeeche fir d'Mataarbechter setzen, fir sech impfen ze loossen, sou den Henri Grethen.

Keen anere vun de 5 weidere CA-Membere vun de Stater Hospices Civils gouf iwwerdeems géint de Covid-Virus vaccinéiert.