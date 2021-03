Den Deputéierte vun de Piraten hätt vu weidere Fäll a Strukturen héieren, wou Leit, déi net op der Lëscht stoungen, geimpft goufen.

Hei den integralen Interview mam Sven Clement (Piraten)

De Sven Clement mellt Persounen, déi sech beim Corona-Impfe virdrécken, beim Parquet. Den Deputéierte vun de Piraten huet en Dënschdeg am RTL-Moiesjournal ënnerstrach, et géif nach ëmmer Leit an esou Infrastrukture ginn, wéi Botz- oder Kichepersonal, déi nach net geimpft sinn. Déi missten awer op der Plaz sinn, am Géigesaz zu Membere vun engem Verwaltungsrot.

Vue datt sech d'Fäll heefen wou Leit sech virdrécke beim Impfen a vue datt et scheinbar emmer Ex-Politiker sinn déi... Gepostet von Sven Clement am Montag, 8. März 2021

Et wier seng Flicht als Deputéierten, fir méiglech Infraktiounen ze denunzéieren. De Vaccin wier mat ëffentleche Gelder bezuelt ginn a misst dowéinst och no de Virgabe vun der Santé verdeelt a gesprëtzt ginn.

D'Excuse, datt Membere vun engem Verwaltungsrot missten an Heemer oder Spideeler present sinn, léisst de Sven Clement net gëllen. Dat wier de Geck mat de Leit gemaach. Well et kéint ee jo op Homeoffice zeréckgräifen.