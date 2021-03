Schnelltester solle geschwë fir méi Sécherheet an de Schoulen zu Lëtzebuerg suergen.

„Wann d'Zuel vun ongeféier 300 Neiinfektioune pro Woch bei der Communauté scolaire ka bäibehale ginn, da muss keen Homeschooling gemaach ginn", sou den Educatiounsminister Claude Meisch am Interview. Schnelltester solle geschwë fir méi Sécherheet an de Schoulen zu Lëtzebuerg suergen.

D'Corona-Zuelen hei am Land ginn an d'Luucht. Ob d'Schüler nees eng Kéier an den Homeschooling mussen, kann awer haut nach net definitiv gesot ginn, erkläert den DP-Minister. Dat wäert vun der Entwécklung vun der Pandemie an den nächsten Deeg a Wochen ofhänken. Schnelltester sollen awer ganz geschwënn hëllefen, d'Verbreedung vum Virus an de Schoulen anzedämmen an ze kontrolléieren.

"Mir wäerten an enger décker Woch déi éischt grouss Pilotprojete maachen, a sechs Schoulen - a véier Grondschoulen an zwee Lycéeën - mat Schnelltester. Fir wierklech systematesch 1-2 Mol d'Woch d'Schüler iwwer Schnelltester kënnen ze testen. An dann natierlech och doduerch d'Schoul nach eng Kéier méi sécher kënnen ze maachen", sou de Claude Meisch.

Dono mussen dann Auswäertunge vun den éischte Resultater gemaach ginn. Et gëtt gekuckt, wéi dacks getest soll ginn, oder wéi ee mat positive Fäll ëmgeet. No der Ouschtervakanz sollen dann an alle Schoulen am Land systematesch esou Tester an den Asaz kommen. Dat soll fir méi Sécherheet bei de Schüler an dem Léierpersonal suergen.

D'Schafung vun engem gesetzleche Kader, fir Mesuren an de Schoulen ze huelen an esou kënnen ënner verschidde Konditiounen Ariichtungen zouzemaachen, huet iwwerdeems fir en Debat an der Chamber gesuergt. D'Oppositioun weist sech ongedëlleg. Den CSV-Deputéierte Claude Wiseler kritiséiert, de Minister wier a Kommissioun komm an hätt gesot, e wier dann elo dem Wonsch nokomm, legal Basissen ze schafen. "Mir drécken hei als Chamber net de Wonsch aus, legal Basen ze kréien, mee ech fannen et eng absolut Normalitéit an eng Necessitéit, datt eng legal Basis do ass", sou de Claude Wiseler.

De Claude Meisch präziséiert, et wier ee fir eng kloer gesetzlech Basis, ma un eng gewësse Flexibilitéit misst ee sech awer halen.

"Mir sinn absolut oppe fir ee gesetzleche Kader, dee mir wuel hunn. All eis Decisioune ware gesetzlech och ofgeséchert. Déi stinn op feste Féiss. Mee wann dat soll och am Covid-Gesetz verankert ginn - eng méi kloer gesetzlech Basis soll kommen - do si mir oppen". Et wéilt een awer op alle Fall och weiderhi flexibel, punktuell a séier reagéiere kënnen.

Wann een dat net méi hätt, da keimen déi Jonk méiglecherweis net méi zu hirem Recht op Bildung, fäert de Minister. Dann hätt een eventuell ze vill Respekt virum Virus a géing ze séier d'Aktivitéiten an der Schoul an am Jugendberäich erëm zoumaachen. Eng Situatioun, déi zu engem dauerhafte Schued fir déi Jonk feiere kéint.

Generell weist sech de Minister am Ëmgang mat der Pandemie an de Schoulen awer zefridden. De Virus hätt een do déi ganzen Zäit ënner Kontroll gehat. An hätt et och weiderhin:

"Et muss ee feststellen, dat mer lo vun der Fuesent aus un e konstanten Niveau hunn, och vun den Neiinfektiounen, e bësse wéi an der gesamter Populatioun. A mer hoffen natierlech, datt mer déi Situatioun lo behalen. Dës maîtriséiere mer, souwuel vum Suivi hier, an et ass och esou, datt momentan relativ wéineg Coursen ausfalen a wéineg Quarantän muss geholl ginn".



D'Schüler missten erëm zu hirer Fräiheet zeréckfannen an hir sozial Kontakter ausliewe kënnen, sou de Minister.