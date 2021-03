De President vun der Federatioun vun de Sportfëscher weist drop hin, dass et all Joer ronn 90 esou Accidenter ginn, wéi elo rezent an der Atert.

„Mir haten eng ganze Rei vun esou Accidenter, eleng 2020 där 90, an doropshin huet d’Ëmweltministesch gefuerdert, et misst eng Sécherheetskultur en place gesat ginn. Allerdéngs wier dat bis haut nach ëmmer net geschitt, an dat muss ech elo definitiv änneren.“

Sou sot et de Jos Scheuer, de President vun der Federatioun vun de Sportfëscher an eisem Moiesjournal.

De kompletten Interview mam Jos Scheuer

Hannergrond ass en Accident an enger Biogas-Anlag zu Grendel, an der Belsch, viru knapps 2 Wochen. Dobäi wier eng gréisser Quantitéit Ofwaasser op der Héicht vun Uewer-Kolpéch an d'Atert geroden, déi doropshin op enger Längt vun méi Kilometeren verknascht gouf, an zu engem Fëschstierwen gefouert huet.

D’Kommunikatioun mat de politesch Responsabelen, wéi dem Ëmweltministère wier carrément inexistent, seet de Jos Scheuer.

Et wéilt een informéiert ginn, wat Konsequenze si vun esou engem Accident, an d’Kontroll-Cellule am Ministère misst op alle Fall verstäerkt ginn.