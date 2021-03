Am Schreiwes vum Educatiounsministère heescht et awer, dass et keng Infektiounsketten an de Schoule gouf.

An der Woch vum 8. bis de 14. Mäerz goufen et am Ganzen 337 Corona-Fäll an de Schoulen zu Lëtzebuerg.

Vun allen Infektioune ginn der 238 dem Zenario 1 zougeuerdent, dat heescht, dass et 1 positive Fall an enger Klass gouf an de Virus sech net weider bannent der Schoul verbreet huet. Betraff ware 44 Lycéeën, 65 écoles fondamentales an ee Centre de compétences.

72 Fäll waren et am Zenario 2, wou et maximal 2 Infektioune bannent enger Klass goufen.

Am Zenario 3 waren et 27 Fäll, dat heescht, 3 bis 5 Infektioune goufe bannent enger Klass registréiert.

Am Zenario 4 goufen et keng Fäll, dat heescht, Clustere konnten net festgestallt ginn.

Schreiwes

COVID-19: Évolution de la situation dans les écoles luxembourgeoises entre le 8 et le 14 mars 2021 (18.03.2021)

Communiqué par: ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse

Le bilan chiffré des élèves et enseignants testés positifs à la COVID-19 se rapporte à l'ensemble des établissements scolaires de l'enseignement fondamental/primaire et secondaire public et privé et des Centres de compétences en psychopédagogie spécialisée situés sur le territoire du Luxembourg. Dans la semaine du 8 au 14 mars 2021:

238 cas positifs correspondant à un scénario 1 ont été dénombrés dans 65 écoles fondamentales, 44 lycées et un Centre de compétences (scénario 1: élève ou enseignant infecté à l'extérieur de l'école sans qu'il n'y ait eu une propagation du virus à l'école).



72 cas correspondant à un scénario 2 ont été constatés dans 20 écoles fondamentales et 19 lycées (scénario 2: maximum deux cas positifs dans une classe avec une source d'infection incertaine ou vraisemblablement extérieure à la classe).



27 cas correspondant à un scénario 3 ont été identifiés dans six écoles fondamentales et sept lycées (scénario 3: trois à cinq cas positifs dans une classe).

Au cours de la période considérée, il n'existe aucun scénario 4 (scénario 4: chaine d'infection au sein d'une école : plusieurs classes concernées ou une classe avec plus de cinq cas).