Reesen ass den Ament mat ville Contraintë verbonnen. Mä d'Demande, virun allem fir d'Ouschtervakanz, ass do. Et muss een allerdéngs op munches oppassen.

Déi meeschte Vakanze fänken den Ament mat engem Covid-Test un. Eng Méiglechkeet ass, e Rendez-vous iwwert de Large-Scale-Travel ze huelen. Eng Preuve, dass een eng Rees gebucht huet, brauch een hei net. An den Test ass gratis. Den Nodeel ass, dass et wéineg fräi Rendez-vouse gëtt, well d'Kapazitéite fir de Large-Scale-Testing iwwert Invitatioun éischter gebraucht ginn. Aner Méiglechkeeten, fir sech op de Covid-19 testen ze loossen, ginn et um Luxairport. Hei kann ee sech och am Virfeld registréieren, fir d'Waardezäit ze verkierzen.

Verschidde Reesagencë schaffen da mat Bionext zu Leideleng zesummen, wou ee garantéiert kritt, dass d'Resultat mat Zäiten do ass. Allgemeng wéilten d'Clienten den Ament op Nummer sécher goen. D'Liane Knippel, regional Responsabel bei "We Love To Travel" weess aus Erfarung, dass éischter Pauschalreese gebucht ginn.

Dat dann och éischter spontan, an d'Berodung dauert méi laang, well d'Clienten natierlech vill Froen hunn. Do ass de Reesbüro ganz kloer am Virdeel. Et géingen och méi jonk Leit an d'Agence kommen, déi normalerweis um Internet gekuckt hätten.

D'Demande ass also do, an et hätt een esouguer méi Personal missen astellen, fir der grousser Nofro fir d'Ouschtervakanz kënnen nozekommen, esou d'Liane Knippel. Besonnesch gefrot sinn ëmmer nach d'Kanaren. Natierlech gëllt et, sech och op der Reesdestinatioun un d'Sécherheetsmesuren ze halen a Plazen, wou vill Leit sinn, ze vermeiden.

Dass d'Leit weider virsiichteg bleiwen, mierkt een och beim ACL, wou sech scho fir de Summer eng kloer Tendenz weist. Fir d'Summervakanz wieren d'Camper ganz beléift, virun allem well d'Annulatioun flexibel ass, erkläert de Cedric Haas, zoustänneg fir de Marketing beim ACL.

Fir d'Ouschtervakanz sinn Autosreese schwéier, wéinst de Restriktiounen an den Nopeschlänner. Fir d'Schwäiz gëllt Lëtzebuerg als Risikoland, a wien an Holland areest, muss a Quarantän. D'Situatioun bleift awer weider ongewëss a ka sech séier änneren.