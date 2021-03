Esou huet de President vun der Horesca Alain Rix op déi méiglech Ouverture vun den Terrassen an zwou Wochen an eisem Moiesjournal reagéiert.

Wann d'Infektiounszuelen net aus dem Rudder lafen, kéinte vum 7. Abrëll un d'Terrassen nees ënner strengen Oplagen opmaachen, mat Maskeflicht, Distanz an nëmmen zwee Leit, respektiv ee Stot pro Dësch vu 6 Auer moies bis 18 Auer owes opmaachen.

Et wär éischter eng sozial Mesure, fir datt nees e bëssen Normalitéit zréckkënnt, datt Leit sech begéinen. An engem gereegelte Kader an net op der Wiss. Finanziell gesinn, géif et guer näischt bréngen. Dofir wär et och gutt, datt d’Hëllefe weider lafen. Dat wär dat Wichtegst.

Den Alain Rix

Besonnesch fir d'Restauranten dierft déi praktesch Ëmsetzung méi schwiereg gi wéi an de Caféen, mengt d'Horesca. Wou geet een zum Beispill hin, wann et reent. All Betrib misst fir sech decidéieren, ob et sech rentéiert oder net. Den Horesca-President gëtt och ze bedenken, datt et nach net souwäit wär, datt een op wär. Et wären nach 14 Deeg.

Bei den Hoteller géif et méi schlecht ausgesinn. Déi hätten den Ament kee Passage. D'Horesca bedauert, datt hir Fuerderung, fir d'Restauranten an den Hoteller fir d'Gäscht opzemaachen, net zeréckbehale gouf a fuerdert mat Nodrock, datt de Chômage partiel misst onbedéngt bis Enn dës Joers verlängert ginn, soss géifen Hoteller Faillite goen.

Allgemeng bleift d'Horesca bei hirer Fuerderung, fir d'Caféen a Restauranten nees ganz opzemaachen. D'Infektioune wieren eropgaangen, obwuel den Horeca zou war, sou den Alain Rix den Donneschdeg de Moien. Hire Secteur wier deemno net de Problem gewiescht. Et wier un der Zäit, nees Stéck fir Stéck opzemaachen.

All déi aner Covid-Restriktiounen, déi den Ament en place sinn, sollen iwwer Karfreideg eraus bis de 25. Abrëll op d'mannst verlängert ginn.