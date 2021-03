D'Covid-Situatioun zitt nees un am Land: Mat iwwer 1.600 Neiinfektiounen d'lescht Woch ass et eng Hausse vu 7,7%.

An der Woch vum 22. op den 28. Mäerz goufen am Grand-Duché 67.051 PCR-Tester gemaach. Bei 1.684 Leit ass an deem Zäitraum de Coronatest positiv ausgefall. D'Altersmoyenne vun den diagnostizéierte Persoune läit bei 37,5 Joer. 20 Residente sinn d'lescht Woch a Relatioun mat Covid-19 gestuerwen. Dat sinn der 8 manner wéi déi Woch virdrun. Den Altersduerchschnëtt läit hei bei 79 Joer.

An de Spideeler ass d'Zuel vu Covid-Patiente liicht an d'Luucht gaangen. 107 (+8) Patienten hunn d'lescht Woch missen am Zesummenhang mat Covid-19 hospitaliséiert ginn, dovunner 21 op der Intensivstatioun.

Och bei den aktiven Infektioune gouf eng Hausse festgestallt. Stand 28. Mäerz waren et 3.479 aktiv Infektiounen, 56.853 Persoune sinn nees gesond.

De Reproduktiounstaux ass vun 1,13 op 1,11 erofgaangen, de Positivitéitstaux vun den Tester läit elo bei 2,51% (+0,05).

D'Inzidenz d'lescht Woch louch bei 269 Fäll op 100.000 Awunner, e gutt Stéck iwwert der Limitt also, déi an Däitschland fir en Héichrisikogebitt gëllt. Mëtt Mäerz louch d'7-Deeg-Inzidenz nach bei 250.

Donieft geet aus dem Schreiwes vum Ministère ervir, dass tëscht dem 22. an 28. Mäerz 3.183 Leit an Isolement (+16%) a 5.456 Persounen a Quarantän (+16%) waren.

Fortschrëtter goufen et iwwerdeems a puncto Coronaimpfungen. 9.480 Persoune kruten an där Woch hir 1. Dosis, fir 2.832 war et déi 2. Dosis. Stand 28. Mäerz goufen 92.574 Dosissen administréiert. Dem aktuelle Plang no kéinte bis Enn Abrëll knapp 130.000 Leit zu Lëtzbuerg geimpft sinn.

Dann nach e Wuert zu de Virus-Varianten: Déi brittesch Mutatioun mécht de leschte Resultater no méi wéi 68,1% vun alle Fäll aus. Déi südafrikanesch Souche 23%.

An de Kläranlagen ass d'Presenz vum Virus nach ëmmer héich. Eng gréisser Tendenz no uewen hätt sech awer net confirméiert. Op Ouschtersonndeg sinn déi zwee Centres de Consultation zou, Ouschterméindeg si se awer nees op.

COVID-19: Rétrospective de la semaine du 22 au 28 mars (31.03.2021)

Pour la semaine du 22 au 28 mars, le nombre de personnes testées positives à la COVID-19 a augmenté de 1.564 à 1.684 (+7,7%), ainsi que le nombre de leurs contacts étroits identifiés qui est passé de 3.846 à 4.129 contacts (+7,3%).

Sur 109 personnes avec un test antigénique rapide positif, 50 ont également eu un résultat positif suite à un test PCR.

Le nombre de tests PCR effectués au cours de la semaine du 22 au 28 mars, a augmenté de 63.501 à 67.051.

En date du 28 mars, le nombre d'infections actives s'élevait à 3.479 (par rapport à 3.069 au 21.03) et le nombre de personnes guéries est passé de 55.575 à 56.853. La moyenne d'âge des personnes diagnostiquées COVID-19+ a légèrement augmenté à 37,5 ans.



Le nombre de nouveaux décès a nettement diminué, avec 20 décès en lien avec la COVID-19 à déplorer contre 28 la semaine précédente. La moyenne d'âge des personnes décédées est de 79 ans.

Dans les hôpitaux, on constate une légère augmentation des admissions de patients COVID confirmés en soins normaux, avec 107 hospitalisations contre 99 la semaine précédente. Le nombre d'hospitalisations en soins intensifs n'a pas changé par rapport à la semaine passée (i.e. 21 lits).



Les deux Centres de consultation COVID-19 (CCC), situés au Kirchberg et à Esch-sur-Alzette, ont enregistré au total 10.922 passages depuis leur ouverture, dont 661 passages pour la semaine du 22 au 28 mars, soit un nombre inférieur à la semaine précédente (722).



À noter que les Centres de consultation COVID-19 seront ouverts entre 9 et 15 heures le lundi de Pâques, mais resteront cependant fermés le dimanche de Pâques.



Taux de positivité et taux d'incidence



Pour la période de référence, le taux de reproduction effectif (RT eff) a légèrement diminué avec 1,11 par rapport à 1,13 la semaine précédente, alors que le taux de positivité sur tous les tests effectués (ordonnances, Large Scale Testing, contact tracing), a légèrement augmenté avec 2,51% contre 2,46% (moyenne sur la semaine). Notons que le taux de positivité pour les tests effectués sur ordonnance, donc pour les personnes présentant des symptômes, a diminué de 5,89% à 5,67%.

Le taux d'incidence est de 269 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours. Pour la semaine du 15 mars, le taux d'incidence s'élevait à 250 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours. Par rapport à la semaine précédente, le taux d'incidence augmente dans les tranches d'âge des 15-29 ans (+14%), 45-49 ans (+11 %) et 60-74 ans (+18%). Dans les autres tranches d'âge, le taux d'incidence se stabilise entre 270 et 280 cas pour 100.000 habitants. La catégorie des 60-74 ans continue à avoir le taux d'incidence le plus bas avec 176 cas pour 100.000 habitants alors que la tranche d'âge des 15-29 ans a le taux d'incidence le plus élevé avec 324 cas pour 100.000 habitants.



Quarantaines et isolements



Pour la semaine du 22 au 28 mars, 3.183 personnes se trouvaient en isolement (+16%) et 5.456 en quarantaine (+16% par rapport à la semaine précédente).



Contaminations



Pour les 1.684 nouveaux cas, le cercle familial reste le contexte de transmission des infections à la COVID-19 le plus fréquent avec 41,1%, suivi par l'éducation (8,3%) – notamment l'enseignement secondaire – le travail (5,8%) et les loisirs (3,3%). Le taux des contaminations dont la source n'est pas clairement attribuable augmente à 34,6%.

À préciser qu'un cluster important a été détecté suite à une fête privée d'élèves de l'enseignement secondaire. Dans ce contexte, le ministère de la Santé tient à rappeler les mesures sanitaires en vigueur, notamment en ce qui concerne les conditions émises lors de rassemblements, et souligne une fois de plus l'importance de respecter les gestes barrière de manière générale. Plus d'infos sur les mesures sanitaires sur: https://covid19.public.lu/fr/mesures-sanitaires-en-vigueur.html.



Vaccinations: point de situation



Pour la semaine du 22 au 28 mars, 12.312 doses ont été administrées au total. 9.480 personnes ont reçu une 1re dose et 2.832 une 2e portant le nombre total de vaccins administrés à ce jour à 92.574 (1re et 2e dose).

Le planning des allocations en doses auxquelles le Luxembourg a théoriquement droit selon le pro rata de 0,14% de la population luxembourgeoise tel que prévu dans les contrats déjà conclus par la Commission européenne avec les différents fabricants, ainsi que les allocations déjà livrées au Grand-Duché à ce jour et attendues jusque fin avril 2021 peut être consulté dans le rapport hebdomadaire en annexe.



Selon les informations disponibles à ce jour, le Luxembourg disposera donc prévisiblement d'un nombre de vaccins suffisant pour vacciner 129.030 personnes jusque fin avril 2021. Rappelons toutefois, que les allocations sont susceptibles d'être ajustées de semaine en semaine selon les capacités de production des fabricants et des livraisons.

L'évolution des variants



Pour la semaine du 15 au 21 mars, la couverture du séquençage de la population était de 34,4%, donc nettement supérieure au taux optimal de 10% recommandé par ECDC pour disposer d'un échantillonnage représentatif.

Concernant l'échantillonnage représentatif de 1.570 échantillons réalisé pour la semaine 11/2021, on constate la répartition suivante:

• le variant britannique UK (B.1.1.7) représente 68,1% des cas;

• le variant sud-africain SA (B.1.351) représente 23% des cas.

Surveillance des eaux usées au Luxembourg dans le cadre du SARS-CoV-2



Selon le dernier rapport CORONASTEP établi par le LIST (Luxembourg Institute of Science and Technology), le niveau de contamination des 13 stations d'épuration échantillonnées au cours de la semaine du 22 au 28 mars indique une prévalence toujours forte du virus dans les eaux usées au niveau national, mais la légère tendance à la hausse observée au début de la semaine du 22 mars ne semble pas s'être confirmée lors du second échantillonnage. Les analyses des prochaines semaines devront confirmer ce résultat.



L'ensemble des rapports CORONASTEP sont disponibles sur le site du LIST: https://www.list.lu/en/covid-19/coronastep/.