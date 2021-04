En Donneschdeg kuerz no 14 Auer gouf et en Accident bei enger Barrière zu Kautebaach.

E Camion huet hei d'Schinne blockéiert an den Zuch krut net méi gebremst, fir en Accident ze evitéieren. D'Maschinn vun den CFL ass deemno an de Camion gerannt an huet dësen, wéi och d'Infrastrukture ronderëm, beschiedegt.

Wéi et awer vun der Police heescht, wieren hiren éischten Informatiounen no keng Persoune blesséiert ginn. Dat och, well den Zuch relativ lues ënnerwee war.

D'Linn 10 tëscht Wolz an der Kautebaach ass aktuell a béid Richtunge blockéiert. D'CFL hu matgedeelt, datt een Ersatzbusser géif asetzen.

De Communiqué vun den CFL

En raison de l’intervention des services d’incendie et de secours (CGDIS) à hauteur du passage à niveau de Kautenbach, la circulation des trains est interrompue sur le tronçon Kautenbach – Wiltz de la ligne 10 (dans les deux sens).

Pour assurer le bon acheminement des voyageurs sur le tronçon susmentionné, durant l’intervention, des bus de substitution sont mis en place. Ces bus effectueront la navette entre Kautenbach et Wiltz. Conscients des désagréments causés, les CFL invitent les voyageurs à consulter le site www.cfl.lu, ainsi que l’application CFL mobile pour de plus amples informations quant aux horaires et alternatives de circulation.