Grad well d'Onsécherheet an Zäite vu Corona grouss ass, wier et wichteg, déi Jonk iwwert déi verschidden Unien a Prozeduren z'informéieren.

Den Ofschlossexamen ass fir Schüler a Schülerinnen e wichtege Schrëtt. Et kann ee sech da selwer orientéieren an decidéieren, wat ee maache wëll. Ma wéi et no der Schoul weidergeet, kéint awer lo eventuell och d'Pandemie mat bestëmmen. Vill Restriktiounen an Onsécherheete maachen dee wichtege Schrëtt den Ament schwéier. Ma fir déi, déi wëlle studéiere goen, bitt d'Acel e Méindeg de "Student fir 1 Dag" op der Uni um Belval un.

Den Austausch feelt an d'Onsécherheet ass grouss. Och dowéinst ass et wichteg, den "Student fir een Dag" a Presenz z'organiséieren.

Normalerweis fiert d'Acel mat interesséierte Schüler a Schülerinnen an déi verschidden Uni-Stied, fir hinnen do d'Studenteliewen ze weisen. Well dat dëst Joer net méiglech ass, kommen d'Cerclen aus den ënnerschiddlechen Unien e Méindeg an en Dënschdeg op de Belval a beäntwerten do all d'Froen. Fir déi sanitär Mesurë kënnen ëmzesetzen, huet ee sech am Viraus missen umellen. Froe kann een awer och soss un d'Acel schécken. Den Ament hu virun allem d'Erstien, also d'Studenten an d'Studentinnen aus dem éischte Joer, et méi schwéier.

Och wann et den Ament net einfach ass an een a senger Uni-Stad dacks eleng Doheem sëtzt, esou d'Polina Bashlay, solle virun allem d'Erstis an och déi Jonk, déi elo wëllen ufänke mat Studéieren, sech net ënnerkréie loossen.

Fir d'Studente finanziell z'entlaaschten, huet de Cedies d'Hëllef verlängert, déi ee fir de Studium kréie kann, souzesoen e "Bonus-Semester". Dat gëllt fir jiddereen, deen am akademesche Joer 2019/20 op enger Uni oder Héichschoul ugemellt war. Dat bedeit, dass een nieft der Dauer vum Studium, der Reegelstudienzeit, plus den zwee Semester, déi ee souwisou scho méi zegutt huet, nach ee Semester weider d'Bourse vum Cedies ufroe kann. Dat hu fir dëst Joer schonn direkt eng Rei Studente gemaach, erkläert de Mirko Mazzi vum Cedies.

Souwuel de Cedies, wéi och d'Studentevertriedung Acel kréie wéinst der Pandemie vill Froe gestallt. Bis elo hätt een nach net bemierkt, dass méi Jonker sech fir d'Uni Lëtzebuerg entscheet hunn, aus Angscht wéinst der Pandemie an d'Ausland ze goen. Ma d'Onsécherheet ass awer do. Dacks wier et och de Fall, dass een zwar op enger auslännescher Uni ugemellt ass, mee awer zu Lëtzebuerg ass, well d'Coursen all online sinn.

An der Hoffnung, dass een awer geschwënn net nëmmen zeréck an d'Studentewunneng kann, mä och e richtegt Studenteliewe genéisse kann.