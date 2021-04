De Pierre Gramengna weist och Versteesdemech, wat d’LSAP-Iddi vun enger Coronasteier ugeet. Am Moment wier awer all Steiererhéijung "Gëft".

Och Lëtzebuerg begréisst de Prinzip vun enger globaler Minimalbesteierung vun de Betriber, fir déi d’USA sech elo nach emol staark gemaach hunn. De Finanzminister Pierre Gramegna seet am RTL-Interview, et wier och gutt fir Lëtzebuerg, wa verhënnert gëtt, datt et „Steierdumping“ gëtt an datt e „bësse Rou“ an d’Diskussioun kéim. Et wier och eng „ganz gutt Noriicht“, datt d’USA elo erëm d’Kaart vum „Multilateralismus“ spillen. Mat den neie Reegelen, sou wéi se aktuell op OECD-Niveau diskutéiert ginn, géing et keen Interêt méi ginn, fir ënnert e gewësse minimalen Taux ze goen an dat géing dann dem Grand-Duché och weisen, wéi ee sech soll “beweegen”.

Dem Pierre Gramegna no géing ee globale minimale Steiertaux der Attraktivitéit vum Grand-Duché net schueden. De Finanzminister ass der Meenung, datt obwuel iwwert déi lescht Joren eng ganz Rei nei international Reegelen och hei am Land ëmgesat goufen, d’Land elo souguer méi attraktiv wier, ewéi virdrun. “Ech mengen, datt de relative Stellewäert vu Steiertauxen an Zukunft manner wäert sinn, ewéi dat, wat mer haut gewinnt sinn“, sou de Pierre Gramegna. Méi wichteg fir Investisseuren unzezéien, wieren a sengen Ae den „Triple A“, d’Previsibilitéit oder nach de Wirtschaftswuesstem.

Versteesdemech fir Coronasteier

De Pierre Gramenga ass och manner retizent ewéi aner Membere vu senger Partei, der DP, wat d’Propos vun enger Coronasteier ugeet. D‘LSAP an de fréiere Chef vun der Steierverwaltung hu jo proposéiert , datt d’Gewënner vun der Kris missten eng extra Steier bezuelen. De liberale Finanzminister sot, jidderee géing verstoen, datt déi, déi méi staark aus der Kris kommen, musse méi Solidaritéit weisen.

Wéi dat misst „ausgedäitscht“ ginn, dat géing een net dëst Joer gesinn, mä 2022 oder 2023. De Pierre Gramegna seet, hie wier an där Diskussioun „ganz geloossen“ an et misst ee kucken, wat international geschitt. „Dat wäert eis schonn inspiréieren. Lëtzebuerg muss bescheide bleiwen an och kucken, wat international geschitt“, sou de Finanzminister. Am Moment wier awer all Steierhausse Gëft fir d’Betriber, mä och fir d’Leit.

Hoffnung op eng Steierreform

Och wat d’annoncéiert Steierreform mat Individualiséierung ugeet, muss een elo Gedold hunn. De Finanzminister erkläert, datt ee misst kucken, wéi d’Staatsfinanzen déi nächst Joren evoluéieren. Fir 2020 gouf mat engem Budgetsdefizit vu 5 Milliarden Euro gerechent, mä déi gutt Nouvelle ass, datt deen Defizit elo awer „e gudde Strapp manner“ wäert sinn. Déi definitiv Zuele ginn eréischt an 2–3 Woche bekannt gemaach.

Och fir dëst Joer géing een awer vun engem Defizit vun 2,7 Milliarden ausgoen an dowéinst misst een elo „ganz virsiichteg“ sinn an eréischt, wann een aus dem Tunnel vun der Wirtschaftskris wier, datt ee kéint evaluéieren, wat een an Zukunft kéint maachen. Et wier aktuell net de Moment, fir doriwwer ze spekuléieren: „als Finanzminister muss een do ganz vill Rou behalen“. D’Hoffnung ass awer net verluer? „Nee“, sou de Pierre Gramegna.

De Communiqué vum G20-Sommet am PDF: Italian G20 Presidency - SecondG20Finance Ministers and Central Bank Governors meeting.