E Mëttwoch de Moie war den Direkter vun der Union des entreprises eisen Invité vun der Redaktioun.

D'UEL ass géint eng Corona-Steier fir d'Krisegewënner, dat huet de Jean-Paul Olinger, Direkter vun der Union des entreprises, de Mëttwoch de Moien am RTL-Interview ënnerstrach. An enger Kris wier Stabilitéit gefrot. Dowéinst wier et net den Ament, un der Steierschrauf ze dréinen. Elo misst sech op d'Relance konzentréiert an d'Consommatioun ugekuerbelt ginn.

A Saache Steiergerechtegkeet wier och scho villes gemaach ginn zu Lëtzebuerg. An deem Kontext kéint een awer nach beim Impôt foncier intervenéieren an deen eropsetzen. Dat géif och en Outil am Kampf géint d'Wunnengsproblematik. Allgemeng wier d'Steierlaascht op de Stéit an de Betriber zu Lëtzebuerger awer héich, esou den UEL-Direkter Jean-Paul Olinger.

Invité vun der Redaktioun: Jean-Paul Olinger

