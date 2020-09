E Freideg de Moie war den Éierendirekter vun der Steierverwaltung eisen Invité vun der Redaktioun.

Am Zesummenhang mam Debat iwwert d’Besteierung vu grousse Verméige proposéiert de fréieren Direkter vun der Steierverwaltung eng nei Iddi: eng "Corona-Steier" fir déi Betriber, déi wärend der Kris Profitter gemaach hunn. De Guy Heintz huet den Donneschdeg de Moien hei op RTL erkläert, wéi et nom zweete Weltkrich esou eng Steier gouf.

Wat d’Propositioune vum CSV-President Frank Engel ugeet, do sot de Guy Heintz, hie wier bei der Ierfschaftssteier an direkter Linn éischter retizent. Mat esou enger Steier géing Drock op d’Famillen entstoen. Am Sënn vun: "Gëff mer eppes direkt, da brauch ech herno keng Ierfschaftssteier ze bezuelen." Grouss Verméige géingen iwwerdeems Méiglechkeete fannen, fir d’Steier ze ëmgoen.

Wat d’Verméigenssteier fir Privatleit ugeet, do wier hien awer éischter positiv gesënnt. Hei misst ee sécherstellen, datt awer och alles erfaasst gëtt, och wann een Exemptiounen aféiert fir beispillsweis déi eege Wunneng. De Guy Heintz huet erkläert, datt awer dann d’Kommunikatioun tëscht de Banken, Gesellschaften a Fongen an der Steierverwaltung misst funktionéieren. Zu Lëtzebuerg gëllt nämlech nach ëmmer d’Steiergeheimnis fir Residenten.

De fréiere Chef vun der Steierverwaltung sot, d’Aussoe vum Frank Engel hätten hien iwwerrascht, mee et wier ëmmer gutt doriwwer ze diskutéieren. Diskussiounskultur ass wichteg, sou de Guy Heintz.

Invité vun der Redaktioun: Guy Heintz

