De Grand-Duch Henri huet an engem Schreiwes un dat brittescht Kinnekshaus seng Trauer nom Dout vum Mann vun der brittescher Queen ausgedréckt.

Heiranner schreift de Grand-Duc Henri, dass den Duke vun Edinburgh sengem Land onvergläichlech Déngschter geleescht huet, dat ugefaangen an der Royal Navy, an där de Prënz Philip a verschiddenen Asätz am 2. Weltkrich war.

Genee déi nämlech "Intelligenz an Disziplin" hätt hien och a seng Roll als Prënz investéiert. Hie wäert, esou de Grand-Duc Henri, virun allem fir säi staarke Support an Asaz géigeniwwer der Queen, senger Famill an dem Land an Erënnerung bleiwen.

Perséinlech hätt een zesumme vill gutt Erënnerunge bei den Treffen tëscht béide Kinnekshaiser a leschte Joerzéngte konnte sammelen. Haaptsächlech säi sozialen Asaz an d'Antriede fir eng propper Ëmwelt, ma och säi Witz an Humor hunn den Haff déif beandrockt. D'Frëndschaft tëscht den Eltere vum Grand-Duc Henri an der brittescher Kinnekskoppel hätt e groussen Impakt an eng speziell Bedeitung fir seng Famill.

Zesumme mat de Lëtzebuerger drécken de Grand-Duc an d'Grand-Duchesse der Queen, der Famill vun der Queen an dem brittesche Vollek säin déifstent Matgefill aus.

Hei de komplette Bréif un d'Queen als PDF.