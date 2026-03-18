E Mëttwoch goufen an der Champions League déi lescht véier Plaze fir d'1/4-Finall decidéiert. Um fréien Owend war et schonn direkt ee richtegt Gol-Spektakel ginn, wou sech den FC Barcelona mat engem 7:2 iwwer Newcastle den Ticket fir déi nächst Ronn séchere konnt.
Un der Anfield Road huet Liverpool sech da fir d’Defaite aus dem Allersmatch revanchéiert a Galatasaray no engem immens staarken Optrëtt mat enger 4:0-Victoire eliminéiert. Donieft konnten den FC Bayern an Atlético Madrid hir Féierungen aus dem Allersmatch ouni gréisser Probleemer verdeedegen.
An de 1/4-Finalle kënnt et also zu den Dueller PSG-Liverpool, Real Madrid-Bayern, Barcelona-Atlético a Sporting-Arsenal.
Liverpool - Galatasaray 4:0 (4:1 no Aller- a Retourmatch)
1:0 Szoboszlai (25'), 2:0 Ekitiké (51'), 3:0 Gravenberch (53'), 4:0 Salah (62')
Mat enger héijer Intensitéit si béid Ekippen an de Retourmatch un der Anfield Road gestart. Vill Zweekämpf am Mëttelfeld hunn de Match bestëmmt, sou dass et e bëssen gedauert huet, bis déi éischt Golchancen entstane sinn. Virun allem vun de Reds ass den Drock op de géigneresche Gol ëmmer méi grouss ginn a sou war et an der 25. Minutt den Dominik Szoboszlai, deen no engem Corner den 1:0 fir d’Lokalekipp schéissen an domat am grousse Ganzen nees de Spillstand egaliséiere konnt. Liverpool war weider déi besser Ekipp, huet kuerz virun der Paus awer den 2:0 verpasst, well de Mohammed Salah bei engem Eelefmeter vum staarken Cakir am Gol gestoppt gouf.
Den zweete Gol vum Match sollt dann awer net laang nom Säitewiessel falen, well d’Haushären no der Paus direkt weider gemaach hunn. No engem Zesummespill iwwer e puer Statioune war den Hugo Ekitiké de Buteur vum 2:0. Liverpool war elo net méi ze stoppen an nëmmen zwou Minutten drop konnt de Ryan Gravenberch weider op 3:0 erhéijen an domat schonn een éischte Schrëtt a Richtung 1/4-Finall maachen. Spéitstens nom 4:0 duerch de Mohammed Salah war dann den Deckel drop. Galatasaray krut sech virun enger euphoriséierter Kuliss net méi erholl a muss sech um Enn géint en ze staarkt Liverpool geschloe ginn.
Bayern - Atalanta Bergamo 4:1 (10:2)
1:0 Kane (25'), 2:0 Kane (54'), 3:0 Karl (56'), 4:0 Luis Diaz (70'), 4:1 Samardzic (85')
Tottenham - Atlético Madrid 3:2 (5:7)
1:0 Kolo Muani (30'), 1:1 Alvarez (47'), 2:1 Simons (52'), 2:2 Hancko (75'), 3:2 Simons (90+1')
Barcelona - Newcastle 7:2 (8:3)
1:0 Raphinha (6'), 1:1 Elanga (15'), 2:1 Bernal (18'), 2:2 Elanga (28'), 3:2 Yamal (45+7'), 4:2 Fermin (51'), 5:2 Lewandowski (56'), 6:2 Lewandowski (61'), 7:2 Raphinha (72')
