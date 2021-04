Am Dezember 2020 gouf d’Scheedgen-Kierch offiziell desakraliséiert. Den neie Proprietär, d’Konsdrëffer Gemeng, muss d’Gebai elo mat Liewe fëllen.

Si ass zënter Kuerzem déi nei Haushärin an der Kierch um Scheedgen: D'Konsdrëffer Buergermeeschtesch Edith Jeitz. Si kuckt sech nach emol déi kleng Kierch un, wou en Deel vum Inventaire scho vum Kierchefong ewechgeholl gouf. Och eng Muttergottes-Statue gouf scho leschte Summer vun hei an eng Kapell am Europapark geplënnert. Fir d’Buergermeeschtesch eng traureg Situatioun: “Wann een an enger Kierch an d’Mass gaangen ass, wann ee seng Kanner do gedeeft huet, wann een do bestuet gouf, wann ee seng Begriefnisser do hat, dann hänkt do ganz vill Sentimentalitéit domadder zesummen.”

Et war ee vun de grousse Projete vun der blo-roud-grénger Koalitioun: D'Trennung vu Kierch a Stad. Zënter 2018 muss och déi kathoulesch Kierch selwer fir hir Gebailechkeeten opkommen. De Kierchefong kann et sech awer net leeschten, alleguerten d'Kierchen hei am Land z'iwwerhuelen. An der Konsdrëffer Gemeng gouf et dräi Kierchen an eng Kapell. Nodeems dat neit Gesetz a Kraaft getrueden ass, goungen d'Konsdrëffer an d'Präiteler Kierch un de Kierchefong, d'Gemeng huet d'Kierch um Scheedgen an déi Kolwenter Kapell iwwerholl.

D'Por konnt den Entretien vun de véier Gebaier ganz einfach net méi finanzéieren an huet sech ënnert anerem vun där Kierch getrennt, wou nach am mannste Leit aktiv waren. De Francis Erasmy, Curé-Modéreateur vun der Iechternacher Por (zu där d’Gemeng Konsdref mëttlerweil gehéiert) erkläert, dass och um Scheedgen déi kathoulesch Gemeinschaft um Scheedgen ëmmer méi kleng gouf: “An da stellt sech iergendwann d’Fro, wat maache mir mat deem Raum? Dee muss ënnerhale ginn, an d’Gesetzgebung léisst do och kee Sputt zou. D’Gemeinschaft muss no där Kierch kucken, an hir Moyenne sinn iwwersiichtlech.”

Kierch a lokal Politik hunn nach vill oppe Froen. Sinn d'Glacke beispillsweis reng reliéis oder awer Deel vum allgemengen, ziville Brauchtum. Also däerf gelaut ginn, wann am Duerf ee gestuerwen ass. Et kritt een den Androck, wéi wa kee vun de Bedeelegten mat der aktueller Situatioun zefridde wär. Mä si wëssen, dass hinnen d'Hänn gebonne sinn. De Paschtouer Francis Erasmy: “Mir kënnen net maache wéi mir wëllen. Vläicht wären d’Leit jo d’accord, dass d’Gemeng eis hëlleft, esou wéi bei anere Veräiner och, déi jo och Raimlechkeete gestallt kréien. Mä d’Gemeng däerf eis net méi hëllefen. Doduercher musse mir dann Entscheedungen treffe wéi déi heiten.”

Et bleift d'Fro, wat mat der Scheedgen-Kierch an Zukunft geschitt. Sécher ass: D'Gemeng muss elo fir den Entretien an eventuellen Ëmbau vum Gebai opkommen, an dat riskéiert nawell deier ze ginn. Ofgerappt, wéi vereenzelt Leit am Duerf gefaart hunn, soll se definitiv net ginn. D’Buergermeeschtesch Edith Jeitz betount, dass d’Decisioun bei de Leit géif leien: “De Schäffen- a Gemengerot huet sech scho Gedanke gemaach, mir hunn och e puer flott Iddien, mä mir hu kee feste Projet. Mir probéiere fir d’Biergerbedeelegung, déi d’lescht Joer wéinst der Pandemie ofgesot gouf, elo am Fräien ofzehalen, oder dass d’Leit eis hir Iddie schrëftlech eraginn.”

Am Moment prouwen heiansdo nach d'Juegdbléiser hei, wéinst der spezieller Akustik. Mä fir de Recht bleift d'Scheedgen-Kierch bis op Weideres ongenotzt.