En Dënschdeg de Mëtteg war de palestinenseschen Ausseminister Riad Malki op Visitt zu Lëtzebuerg.

Wann an Israel an 2 Joer 4 Mol Walen organiséiert kënne ginn, dann hu mir et verdéngt, op d'mannst eemol Walen ze hunn, dat sot de palestinenseschen Ausseminister Riad Malki en Dënschdeg de Mëtteg. Hie war op Visitt bei sengem Lëtzebuerger Homolog Jean Asselborn. Déi zwee Ministeren hunn ervirgestrach, datt et wichteg wier, datt dëst Joer Walen an de palestinensesche Gebidder kënnen organiséiert ginn.

Palestinenseschen Ausseminister zu Lëtzebuerg / Reportage Fanny Kinsch

Den 22. Mee solle Parlamentswalen an den 31. Juli Presidentschaftswale sinn. Allerdéngs wéilten d'israelesch Autoritéiten dat verhënneren, esou de palestinenseschen Ausseminister Riad Malki, virun allem zu Ostjerusalem.

"Mir hu probéiert, an de leschte puer Woche Reuniounen z'organiséieren. D'Kandidate wollte Walkampf-Reuniounen zu Ostjerusalem organiséieren. Dës Reunioune goufe vun israelesche Sécherheetsleit ënnerbrach an d'Kandidate goufe festgeholl."



D'Kandidate misste fräi kënne Walkampf maachen, ouni Angscht ze hunn, festgeholl ze ginn, sou de Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn. D'EU hätt jorelaang Drock gemaach, datt d'Palestinenser Walen organiséieren an déi missten elo och kënne sinn.

„Et wieren déi éischt Walen a Palestina zanter 16 Joer. Déi lescht Presidentschaftswale waren 2005, déi lescht Parlamentswalen 2006. 93% vun de Wieler hu sech ageschriwwen. Dat ass vill. Virun allem jonk Leit a Palestina wëlle wiele goen."



Hie géing e Mëttwoch de Moien den israeleschen Ambassadeur gesinn, esou de Jean Asselborn, fir him un d'Häerz ze leeën, datt alles misst gemaach ginn, fir datt d'Wale kënne sinn - dofir missten d'Leit och zu Ostjerusalem kënne wiele goen.

Weidert Thema bei der Visitt vum palestinenseschen Ausseminister en Dënschdeg war d'Coronapandemie an d'Impfcampagne. De Riad Malki huet Israel kritiséiert, net genuch Impfunge fir d'Palestinenser ze reservéieren.

"Dem internationale Recht no ass Israel obligéiert, de Leit, déi ënnert senger Occupatioun liewen, Impfungen zur Verfügung ze stellen. Elo si si houfreg, datt si déi éischt op der Welt sinn, wat d'Impfe vun hire Leit ugeet, gläichzäiteg negligéiere se awer d'Besoine vun de Leit ënner Occupatioun. Dat ass e Crime, et ass eng Violatioun vum internationale Recht."



Am Duerchschnëtt géingen all Dag 25 Mënschen a Palestina wéinst dem Coronavirus stierwen an et hätt een 2.000 nei Fäll den Dag, sou de palestinenseschen Ausseminister, dat wier einfach ze vill.

Today Jean #Asselborn welcomed Foreign Minister of #Palestine Riad #Malki for a working visit in #Luxembourg.



The Ministers discussed bilateral relations 🇱🇺🇵🇸, cooperation in the fight against #COVID19, regional developments, the #MiddleEast Peace Process & upcoming elections pic.twitter.com/jdB0qJzPOT — MFA Luxembourg 🇱🇺 (@MFA_Lu) April 20, 2021

