Sales-Lentz wier drun interesséiert, fir Reesen z'organiséieren, fir Leit, déi sech am Ausland wëllen impfen loossen. Dat mellt op alle Fall Reporter.lu.

Impftourismus als Geschäftsmodell fir eng Branche, déi mam Reesen an dësen Zäiten manner Sue verdénge kann. Schonn den nächste Mount kéinten déi éischt Busser lassfueren, entweder a Serbien oder Bulgarien. Israel an Dubai si weider Pisten, esou de Marc Sales. An et wieren och Diskussioune mat der Luxair amgaangen, wéi et bei de Kolleegen ze liese steet. Den Ament géif een nach op d'Autorisatioune waarden, gëtt de Marc Sales zitéiert. Dat wier just nach eng Fro vun Deeg. De Präis fir eng Impfvakanz géif ëm déi 800 Euro leien.

Vum israeleschen Ambassadeur fir Lëtzebuerg an d'Belsch heescht et iwwert déi sozial Medien, datt an Israel just Touristen erakommen, déi scho geimpft sinn.