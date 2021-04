Den Dag virum CSV-Kongress ass et d'definitiv Trennung tëscht dem Frank Engel a senger politescher Heemescht.

No 26 Joer Engagement a ville Funktiounen, wier seng Memberschaft op en Enn komm, schreift hien an de soziale Medien. Dëst hat hie viru Woche jo schonn am RTL-Interview annoncéiert.

Hie wollt de Membere vun der Partei nach e Message zoukomme loossen, wat awer vun der aktueller Féierung net autoriséiert gouf. A grad esou e Schratt géif weisen, wisou hien net méi an där Partei wëll bleiwen.

Och wa seng Zäit an der CSV eriwwer wier, géif hie sech awer weider fir d'Land, Europa, Politik, an d'Uleies an d'Suerge vun de Leit interesséieren. Et géif eng spannend Erausfuerderung op de Frank Engel zoukommen, op déi hie sech freet.

Am RTL-Interview hat de Frank Engel ugedeit, datt hien duerchaus prett wier, fir e neie politesche Mouvement mat Gläichgesënnten ze grënnen.

Ech hu virun e puer Minutten der CSV matgedeelt, datt ech vun haut u net méi Member an däer Partei sinn. Domat komme 26...

E Samschdeg gëtt op engem virtuelle Kongress de Successeur vum Frank Engel designéiert, géint deen nach eng Enquête Preliminaire vum Parquet am Gaang ass.

Neien CSV-President gëtt de Claude Wiseler, woubäi net den Numm, mä de Score muer déi eenzeg Nouvelle nach dierft sinn.