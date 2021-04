An der Nuecht op e Sonndeg gouf et an der aler Dikrecher Brauerei jo e Groussbrand. Elo ginn et éischt Informatiounen vum Parquet vun Dikrech.

Éischt Indicë vun der Enquête préliminaire deiten drop hin, dass d'Feier an der fréierer Brasserie zu Dikrech geluecht gouf. Dat deelt de Parquet vun Dikrech e Freideg mat. Am Kader vun dëser Enquête konnte bis ewell keng Indice fonnt ginn, fir en Accident technescher Natur.

Elo soll eng pyrotechnesch Expertise vun der concernéierter Plaz gemaach ginn. E Sonndeg den 18. Abrëll stoung dat historescht Gebai zu Dikrech a Flamen. © Frank Rosch © Frank Rosch © Frank Rosch © Frank Rosch © Frank Rosch Zeienopruff vun der Police D'Brandursaach ass den Ament nach net gewosst, esou wéi de materielle Schued nach net kann ofgeschat ginn. Ma den historesche Verloscht ass natierlech grouss. Well Brandstëftung net kann ausgeschloss ginn, huet d'Police eng Enquête an d'Weeër geleet. D'Police sicht dann och nach no Zéien, déi eventuell virum Brand eppes Verdächteges gesinn hunn, sief et Persounen oder Gefierer, déi an der Géigend vun der aler Brauerei opgefall sinn. All d'Informatioune si fir d'Police vun Dikrech, um Telefon +352 244801000 oder vie E-Mail op police.diekirchvianden@police.etat.lu. Groussbrand zu Dikrech (18/04/2021) Impressioun vun RTL Mobile Reporter Groussbrand zu Dikrech (18/04/2021) Déi al Brauerei gouf d'Affer vun de Flamen. © Domingos Oliveira / RTL © RTL Mobile Reporter / Fred Da Silva © RTL Mobile Reporter / Fred Da Silva © RTL Mobile Reporter © Domingos Oliveira © Domingos Oliveira © Domingos Oliveira © Domingos Oliveira © Domingos Oliveira © Domingos Oliveira © Sofia Mesquita © Sofia Mesquita © RTL Mobile Reporter Links FOTOGALERIE

