De Claude Wiseler gëtt mat grousser Zoustëmmung den neie CSV-President. Hie krut 84,6 Prozent vun de Stëmmen.

475 delegéiert Memberen haten e Samschdeg de Moien um digitale Kongress vun der CSV zu Jonglënster ofgestëmmt. 400 haten dem Claude Wiseler d'Vertraue ginn.

De Christophe Hansen gëtt neie Generalsekretär. Och hien huet de Réckhalt vun der Majoritéit vun den delegéierte Memberen. 89,7 Prozent ware fir hien.

No de rezenten Turbulenze wëll de Claude Wiseler mat senger Ekipp aus jonken a méi erfuerene Politiker nees Rou an d'Partei bréngen an en Neistart aleeden.

De Claude Wiseler, dee selwer sot, no enger Covid-Erkrankung nach e bëssen ugeschloen ze sinn, huet méi wéi eemol betount, dass d'Memberen iwwer eng Ekipp ofstëmmen. D'Elisabeth Margue an d'Stéphanie Weydert, déi bis ewell Presidentinne faisant fonction waren, gehéieren och zu deem Team. D'Posten, déi si iwwerhuele sollen, sinn an de Parteistatuten awer nach net virgesinn: Si solle Co-Presidentin respektiv Co-Generalsekretärin ginn.

Déi zwee Vizepresidenten heeschen Anne Logelin a Paul Galles.

Mat dëser Ekipp wëll de Claude Wiseler d'Partei an d'Waljoer 2023 féieren.

Nieft dem nationale President vun der Vollekspartei kréien och déi véier Bezierker eng nei Spëtzt. Fir all Poste gouf et jeeweils och just eng Kandidatur – alles Männer. De Max Hengel gëtt Bezierkspresident am Osten, den Jeff Boonen am Norden, de Jean-Marie Wirth am Süden an de Vincent Reding am Bezierk Zentrum. No den Bezierkskongresser fänkt elo den nationale Kongress un.