D’Gouvernance vun de Spideeler war e Mëttwoch de Mëtteg de Sujet vun enger Aktualitéitsstonn an der Chamber.

Déi Lénk haten déi ugefrot no de rezenten, negative Schlagzeilen, vun eegen Impfcampagnen, Impfdrängler, Mobbing oder Interessekonflikter, ronderëm de Spidolsgrupp Robert Schuman. D’Opmierksamkeet ronderëm den HRS huet awer elo eng méi generell a méi al Debatt nees an d’Aktualitéit bruecht.

D‘Spideeler hei am Land hu verschidde Rechtsformen, den CHL ass en Etablissement public, de CHEM ass eng Fondatioun, d'Hôpitaux Robert Schuman eng SA. Fir déi Lénk misst u sech all Spidol d'Rechtsform vum CHL hunn, där Fuerderung wollt sech awer keng aner Partei uschléissen.

All d’Parteien an der Chamber hunn awer d’Diskussioun begréisst, ënner anerem d'LSAP, déi der Meenung sinn, datt déi ëffentlech Gesondheet net profitorientéiert dierft sinn, oder déi Gréng, déi keng "Haifësch aus dem Ausland" wëllen unzéien.

D’Gesondheetsministesch Paulette Lenert sot ofschléissend, et wär e villschichtegt Thema. Eenzel Projete wollt si net kommentéieren, well si se nach net virgestallt krut. Wéi soll e Spidol gefouert sinn? Fir eng kloer Meenung wär si nach net laang genuch am Secteur dran, sou d’Gesondheetsministesch.

Zréckzebehale bleift iwwerdeems d’Fuerderung, datt d’Kompetenze vum Regierungskommissär fir d’Spideeler a vun der Cour des comptes sollen ausgebaut ginn.