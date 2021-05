Wat d'Länner méi Leit impfen, wat ee méi iwwer d'Vaccinen an eventuell Komplikatiounen weess. Dowéinst ginn och d'Recommandatiounen deelweis ugepasst.

Wat ass den Ament iwwer AstraZeneca an Johnson&Johnson gewosst? An wéi steet et mam Impfe vu Kanner a schwangere Fraen zu Lëtzebuerg?

D'Nadine Kremer huet beim Dr. Schmit vun der Santé nogefrot.

Dr. Schmit iwwer Impfungen / Reportage Nadine Kremer

Dänemark impft elo net méi mat Johnson&Johnson. Lëtzebuerg hält sech fir dësen Vaccin un d'Recommandatioune vun der Ema, erkläert de Jean-Claude Schmit, den Direkter vun der Santé.

Mir benotzen deen Impfstoff net ënner 30 Joer. Well mir einfach der Meenung sinn, dass ënner 30 Joer de Risiko fir krank ze gi vum Covid esou kleng ass an dass et absolut net justifiéiert ass, iergendee Risiko ze huele vu Niewewierkungen.

© Didier Weber (RTL)

Den Delai fir déi zweet Dosis vum AstraZeneca gouf erofgesat fir déi Persounen, déi sech op d'fräiwëlleg Lëscht geschriwwen hunn. Si kréien de Rappell no 8 an net wéi bis elo no 10 Wochen. Wier eng drëtt Dosis néideg, misst een op en aneren Impfstoff zeréckgräifen. Och Johnson&Johnson dierft maximal ee Mol, vläicht zwee Mol, verimpft ginn. Beim Pfizer gëtt et keng Limitt. Mä do sinn aner Iwwerleeungen an Etüden um Lafen.

Et ass esou, dass verschidde Gruppe vu Leit manner gutt op den Impfstoff reagéieren, manner Immunitéit opbauen. Notamment eeler Leit. An do ass eng Reflektioun amgaangen, ob een eeler Leit net misst eng drëtt Kéier impfen.

Entretemps sinn och vill schwanger Frae geimpft ginn, besonnesch an der Ufanksphas vun der Impfcampagne.

Do ass ee Suivi gemaach ginn iwwer eng Réi Méint schonn. An do si keng speziell Niewewierkungen an och op de Puppelche schéngt do absolut näischt ze sinn, wat do beonrouegend ass.