De Félix Braz wëll seng - a sengen Ae forcéiert oder onfräiwëlleg - Demissioun vun 2019 annuléiere loossen.

De fréiere grénge Vizepremier a Justizminister hat 22. August 2019 en Häerzinfarkt a war méintelaang nach hospitaliséiert. Ee Mount nom Häerzinfarkt vum Félix Braz, de 25. September, haten déi Gréng eng Regierungsëmbildung annoncéiert. Den 11. Oktober 2019 huet de Grand-Duc en Arrêté vum Staatsminister Xavier Bettel ënnerschriwwen, mat deem de Félix Braz eng "Démission honorable" accordéiert krut.

Den Affekot vum Félix Braz, de Jean-Marie Bauler, huet RTL géigeniwwer confirméiert, datt zwee Recoursen e Méindeg um Verwaltungsgeriicht deposéiert goufen. Ee Recours viséiert d'Demissioun, déi de Félix Braz net konnt selwer ufroen, sou säin Affekot, de Jean-Marie Bauler. Deen anere Recours geet géint de Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'Etat (CGPO), well de Félix Braz net esou wéi d’Gesetz et virgesäit an diskriminatoresch indemniséiert gi wier.

