Lors de son Assemblée générale ordinaire, qui s’est tenue par visio-conférence ce jour, les membres de la COPAS ont désigné un nouveau conseil d’administration. Marc Fischbach a été reconduit unanimement comme président indépendant. Le conseil d’administration se compose par ailleurs des personnes suivantes : Barnig Normi, Biver Pierrette (secrétaire), Dichter Alain (trésorier), Diederich Lydie, Ensch Christian, Federspiel Carine (vice-présidente), Gapenne Catherine, Hein Isabelle, Helbach Patricia, Holzem Benoît, Konz Sonja, Lesuisse Christophe, Maas Anne, Mannard Catherine, Mauer Romain, Origer Laurent, Recken Carmen, Steffen Fabienne, Streiff Olivier, Theis Corinne, Vandenbosch Patrick, Van der Zande Anouck, Vinandy Raoul, Wagner Nathalie, Wildanger Robert.

Les membres de la COPAS se sont prononcés en faveur de l’admission de 3 nouveaux membres : le Groupe Hellëf, la Fondation Félix Chomé et ZithaUnit a.s.b.l. La COPAS compte désormais 57 membres qui gèrent au Grand-Duché de Luxembourg la quasi-totalité des maisons de soins, des centres intégrés pour personnes âgées, des réseaux d’aides et de soins à domicile, des centres de jour psycho-gériatriques, des structures et services pour personnes en situation de handicap, des institutions actives en matière de psychiatrie extrahospitalière et quelques logements encadrés.

Par ailleurs, l’Assemblée générale a approuvé le rapport d’activité 2020 qui peut être téléchargé sous le lien https://www.copas.lu/publications/.