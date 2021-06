De Verdeedegungsminister François Bausch huet e Mëttwoch op enger Pressekonferenz betount, datt dofir e Budget vun 367 Milliounen Euro virgesinn ass.

Déi Lëtzebuerger Arméi kritt 80 nei Militärgefierer. Dëst ass néideg ginn, well déi al Gefierer an d'Joren komm sinn, an net méi um neiste Stand, fir den Zaldoten en optimale Schutz ze bidden. Bis et esou wäit ass, dauert et awer nach e puer Joer. Jorelaang huet ee sech bei der Arméi op d'Militärgefierer Hummer an Dingo verlooss. Lo fänkt dës Flott awer un al ze ginn. Déi 42 Hummer sinn zanter 25 Joer a Betrib, déi 48 Observatiounsgefierer, déi och nach Dingo genannt ginn, zanter 11. De grénge Verdeedegungsminister François Bausch erkläert, firwat déi zwou Zorte vu Gefierer elo sollen ausgedéngt hunn.

François Bausch: "Déi zwee mussen ersat ginn. Deen een, well e komplett vétuste ass, an deen zweeten, well et och Schwieregkeete gëtt. Am Endeffekt, wa mer dee géingen upgraden, op dat wat mer brauchen, dat méi deier gëtt, wéi wa mer nei Gefierer kafen. Mä doriwwer eraus gesinn, mécht et méi Sënn, déi zwee Gefierer, déi mer haut hunn, ze ersetzen duerch dann een eenzegt Gefier, wat all déi Missioune ka maachen."

Am Dingo zum Beispill leeft de Computer nach mat Windows XP, an och de Radio oder de sougenannte Battlefieldmanager missten ersat ginn. E kompletten Upgrade vu sämtlechen Observatiounsgefierer géing 240 Milliounen Euro kaschten, wéi de Steve Thull vun der Lëtzebuerger Arméi virrechent.

François Bausch: "Momentan ass et net méiglech, datt déi 2 Véhiculer mateneen zesumme funktionéieren. Mir hunn aner Radiosequipementer bannendran. Schonn eleng de Fürerschäin ass en total aneren. D'Fuereegeschafte sinn total anescht. Dir musst en total aneren Training organiséieren, wann der mat deem Véhicule wëllt taktesch evaluéieren."

Bei der Uschafung vun deenen 80 neie Gefierer huet ee sech dann elo dofir op een eenzege Modell gëeenegt. Mat enger Software, mat där och déi belsch a franséisch Militärgefierer funktionéieren.

"Ebe just fir d'Interoperationalitéit tëscht eisen zwou Unitéiten ze garantéieren, an zweetens och déi gréisstméiglech Chancen ze hunn, interoperationabel mat anere Partneren ze sinn, mat deene mer eis haaptsächlech um Terrain erëmfannen."

367 Milliounen Euro sinn als Budget virgesinn. Dëst deckt awer net nëmmen den Akaf. D'NSPA vu Capellen, eng Agence vun der Nato, déi Partnerlänner beim Kaf vu Material an an der Logistik beréit, begleet dee ganze Projet a suergt och nach bis zu 15 Joer dono dofir, datt d'Programmer um neiste Stand sinn. Bis spéitstens 2025 sollen déi nei Gefierer dann asazbereet sinn. Wie se liwwert a wéi genee se wäerten ausgesinn, ass awer nach net gewosst. Fir d'éischt mussen nach Ausschreiwunge gemaach ginn.

