De 14. Mäerz 1896 gouf, op Initiativ vum deemolege Staatsminister Paul Eyschen, d’Handwierkerschoul gegrënnt.

Den haitege Lycée des Arts et Métiers (LAM) kuckt also mëttlerweil op eng 125-järeg Geschicht zréck. An deen Anniversaire gëtt ënner anerem mat enger Expo gefeiert, déi d'Schülerliewen am LAM vun haut erëmspigelt. E Lycée an deem sou munch Karriär vu bekannte Lëtzebuerger ugefaangen huet, zum Beispill déi vum Alexandre Espigares deen 2014 mat sengem Animatiounsfilm en Oscar gewonnen huet.

Zënter der Grënnung vun der fréierer Handwierkerschoul huet net nëmmen de Look vun de Schüler, dem Gebai an de Klassesäll sech verännert, mee virun allem ass d’Offer u Formatioune méi grouss ginn.

1.800 Schüler sinn aktuell an 130 verschiddene Klassen am LAM ageschriwwen, seet den Direkter vum Lycée, de Fabrice Roth. De Lycée ass op 3 Sitten an der Stad verdeelt. D’Klasse gi vu 7e bis 1e, souwuel am Secondaire Classique, wéi och am Général, an et gëtt och d’Formation professionelle. No der Première ginn am LAM och 9 BTS, also Héichschoulstudie vun 2 Joer ugebueden.

Zënter 1958 huet d’Schoul den Art also d’Konscht mat am Numm. Kreativitéit an Innovatioun ginn deemno am Lycée grouss geschriwwen. Ma den Arts et Métiers ass awer och en technologesche Lycée.

Viru 25 Joer gouf de Centenaire vum Arts et Métiers mat enger 20 Meter laanger Bûche gefeiert. Fir di 125 Joer vum Lycée ass ënner anerem aktuell eng Expo am Tramsschapp, déi de 4. Juni 2021 offiziell ageweit gouf. Et ass eng Zesummenaarbecht vu Schüler an dem Kënschtler Edmond Oliveira dee Proffen a Schüler gefrot huet firwat si am LAM sinn. Bal 2.000 Äntwerte koumen dobäi zesummen.

D’Ausstellung « Think ahead » kann een nach bis den 20. Juni all Dag kucke goen. D‘Ouvertureszäiten an och de Formulaire fir sech unzemellen, fënnt een op www.artsetmetiers.lu/events.