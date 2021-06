Déi Petitioun, déi zwee fräi Deeg pro Mount freet fir Fraen, déi hir Reegel kréien, huet déi néideg Ënnerschrëfte beieneen.

4.502 Signature ware bis e Méindeg de Moie fréi beieneekomm. Natierlech mussen déi nach kontrolléiert a validéiert ginn, mä d’Petitioun ass awer och nach 22 Deeg laang op, sou datt nach weider Ënnerstëtzung dierft derbäi kommen.

Dës Petitioun huet scho fir Gespréich gesuergt. Et géif net drëms goen, fir als Fra all Mount zwee Deeg doheem ze bleiwen. Mä et sollt ee sech net forcéieren oder quälen, fir mat Péng musse schaffen ze goen. Et wéilt een de Fraen entgéintkommen. Doriwwer dierft also geschwënn an der Chamber debattéiert ginn.