Comme en 2020, les élèves des classes terminales pourront, dans le cadre d’une semaine d’orientation, découvrir d’abord, pendant trois journées d’exploration (25 au 27 octobre 2021), la plateforme digitale, visiter déjà les stands virtuels, consulter et télécharger le matériel d’information proposé par les exposants. Puis, pendant les deux journées de la Foire proprement dite, à savoir les 28 et 29 octobre 2021, ils auront l’occasion de se renseigner aussi bien sur les études supérieures et la vie estudiantine que sur le monde du travail et les perspectives de carrière en entrant en interaction directe avec les exposants et en participant aux webinaires. Ils pourront s’échanger avec des représentants des universités et établissements d’enseignement supérieur, des associations et cercles d’étudiants, de même qu’avec des représentants de la vie professionnelle.

Les élèves auront également la possibilité de s’adresser aux représentants du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche qui les guideront dans leurs démarches et leur fourniront maintes informations utiles.

La nouveauté de cette année est que la Foire de l’étudiant – digitale – sera suivie d’une journée «en présentiel»: Pour clôturer la semaine de l’orientation et la Foire de l’étudiant 2021, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche prévoit, en étroite collaboration avec l’ACEL (Association des cercles d’étudiants luxembourgeois), une Journée de rencontre à Belval, le samedi 30 octobre 2021. Cet événement sera surtout dédié à un échange direct entre lycéens et étudiants.

Des précisions quant à l’organisation et aux modalités de participation seront publiées ultérieurement.