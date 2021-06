D'Oppositiounspartei sot op enger Pressekonferenz, d'Mark vu 40.000 Delikter an engem Joer gouf d'lescht Joer iwwerschratt.

Se huet dat awer net mat der Croissance vun der Populatioun a Relatioun gesat. Trotzdeem, fir d'CSV géingen d'Zuele vun der Police d'Suerge vun de Leit bestätegen. Si fuerdert dowéinst, datt endlech all déi Mesuren ëmgesat ginn, déi se zanter Jore fuerdert: dorënner méi Polizisten, méi Kompetenze fir d'Agents Municipauxen, e generelle Platzverweis, méi Videoiwwerwaachung, d'Aféiere vu Bodycams an Taseren, mee awer och d'Schafe vu klore Reegelen fir d'"Fouille corporelle".

De grénge Ministere fir Police, Henri Kox, a fir Justiz, Sam Tanson, huet den CSV-Deputéierten a Stater Schäffen Laurent Mosar virgehäit, de Kapp an de Sand ze stiechen. Hien huet gefrot, ob ee sech bewosst wier, wéi demotivant et fir Poliziste wier, wa se sech d'Méi ginn, Täter festzehuelen an déi awer puer Deeg drop erëm op fräiem Fouss wieren.

An dem Laurent Mosar no misst een emol „klipp a kloer" soen, datt et sech ëm auslännesch Stroftäter géing handelen , déi net emol legal hei am Land wieren. Dem CSV-Deputéierte Léon Gloden no missten esou Delinquenten zeréck an hir Heemecht geschéckt ginn.

D'CSV huet awer och fir méi sozial- a Preventiounsaarbecht plädéiert. Op d'Fro, ob d'CSV zu Ettelbréck dann elo och eng Fixerstuff géing acceptéieren, fir d'Stad z'entlaaschten, huet de Laurent Mosar geäntwert, hien hätt net d'Gefill, datt den Ettelbrécker Schäfferot radikal dogéint wier.