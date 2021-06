D’Gemeng Bech wëll mat der Agence Immobilière Sociale e soziale Wunnengsbauprojet op der Schanz realiséieren, nieft der Kierch, wou déi al Schoul steet.

De Projet schléit zënter knapp zwee Joer héich Wellen. E Mëttwoch den Owend war dunn déi éischt vun zwou Biergerversammlungen. De Serge Pauly huet sech déi zum Deel ganz hëtzeg Diskussiounen ugelauschtert.

Sträit op der Schanz / Reportage vum Serge Pauly

De Becher Buergermeeschter Camille Kohn steet hannert dësem Projet. Säi Plang fir dës Biergerversammlung: d’AIS an den Architektebüro sollen hire Projet presentéieren, duerno sollen d’Schanzer Leit d’Wuert kréien. Déi wollte sech awer keng Powerpoint ukucken, si wollten hirem Ierger Loft maachen. Iwwert e Schäfferot, dee mordikus e Projet duerchzéie wéilt, deen am Duerf net gewollt ass. 80 Prozent vun de Schanzer hätte Petitioune géint dëse Projet ënnerschriwwen, mä de Buergermeeschter hätt sech hannert der Pandemie verstoppt, fir net mat hinnen ze kommunizéieren. Si fäerten, dass d’Residence mat 6 Unitéiten hiren Duerfkär zerstéiere géif, sou d’Nathalie Theis vun der Schnanz:

"Wann een d’Schanz kennt... et ass relativ kleng. Et ass kee risen Duerf. Et ass net wéi Esch, Déifferdeng oder Ettelbréck oder esou. Et ass e klengt Dierfchen an de Projet ass grouss. Och wa 6 Wunnengen elo net esou grouss kléngen, ass et fir eis am Duerf e grousse Projet, deen einfach net dohinner passt."

Et geet ëm déi al Schoul an de Schoulhaff. Et wär déi eenzeg Plaz am Duerf, wou ee sech trëfft, wou een Duerffester feiere kann. Et hätt een näischt géint soziale Wunnengsbau hunn d’Intervenanten ëmmer erëm betount. An awer, wat d’Reunioun e Mëttwoch den Owend méi laang gedauert huet, wat ëmmer méi kloer gouf: eng gewësse Skepsis vis-à-vis vun de méiglechen neien Noperen gëtt et awer. Do gouf esouguer vun engem “Ghetto matzen am Duerf” geschwat. De Gilles Hempel vun der Fondation pour l’Accès au Logement war vun deem Discours net iwwerrascht.

"Et gëtt einfach eppes gesicht, fir soziale Wunnengsbau ze verhënneren, an hei war näischt anescht do wéi déi Duerfplaz. Mir valoriséieren eigentlech dee ganzen Duerfkär mat eisem Projet. Déi Plaz, wou d’Leit sech kënne begéinen, gëtt esouguer méi grouss, et kënnt méi eng grouss Spillplaz dohinner. Also et eigentlech nëmme gagnant, och fir d’Leit. Mä wann d’Leit kee soziale Wunnengsbau wëllen, da kann een hinnen et och esou schéi maachen, wéi ee wëllt."

De Buergermeeschter Camille Kohn wëll d’Erfarungen aus de Biergerversammlunge vun e Mëttwoch an en Donneschdeg den Owend an engem nächste Gemengerot diskutéieren. Dee misst dann doriwwer ofstëmme wéi et weidergeet, ob de Projet wéi geplangt realiséiert ka ginn, oder ob d’Gemeng Bech sech zeréckzitt, obwuel de Bail emphyteotique fir den Terrain mat AIS scho längst ënnerschriwwen ass.