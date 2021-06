Persounen, déi net mobil sinn a Schwieregkeeten hunn, sech an den Impfzenter ze deplacéieren, ginn zënter Mäerz duerch mobil Impfekippe vaccinéiert.

Vun deem Service profitéiere virun allem eeler Mënschen. Eng Rei där Ekippe sinn aktuell a verschiddene Regiounen zu Lëtzebuerg ënnerwee. Geréiert gëtt dës Aktioun vum Reseau vun der Copas, dem Daachverband vun de Prestatairen an der Fleegeversécherung zesumme mat der Santé.

© Frank Elsen © Frank Elsen © Frank Elsen © Frank Elsen

Vun de mobillen Impfekippe profitéiere virun allem Leit, déi opgrond vun kierperlechen Aschränkungen net méi mobil sinn. D’Theodora Schwarz ass 93 Joer al an huet Schwieregkeete sech ze deplacéieren. Se gouf mat der Hëllef vun der mobiller Impfekipp vaccinéiert. Eng grouss Erliichterung fir hiren Entourage. Dat well d’Prozedure gutt funktionéieren, heescht et.

Geréiert ginn déi mobil Impfekippe vum Reseau vun der Copas zesumme mat der Santé. Dës ergänzen d’Struktur vum Impfzenter. Mat Hëllef vun de mobillen Impfekippe wëll ee méi flexibel impfen. Dës Aktioun gëtt an de verschiddene Regiounen zu Lëtzebuerg ugebueden.

Mobil Impfekippe verdeele virun allem Dosisse vum Vaccin vu Biontech/Pfizer. Bis ewell goufen esou iwwer 100 Leit geimpft.

D’Meisy Bock krut hir zweet Dosis. Hiren Entourage ass vun där Impfaktioun begeeschtert. Duerch déi mobil Impfekipp gëtt de Wee a Richtung Impfung fir een Deel vun de Bierger däitlech verkierzt.