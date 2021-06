Ronn 170 verschidden Nationalitéite wunnen zu Lëtzebuerg - an enger neier Serie stelle mir dëst kosmopolitescht Gesiicht vum Grand-Duché an de Fokus.

An eiser Serie "Kosmopolit Lëtzebuerg" geet et am drëtten Episod ëm déi gréissten auslännesch Communautéit an eisem Land: d'Portugisen. An de 70er Jore si si heihinner komm, fir ze schaffen. Haut si si e feste Bestanddeel vu Lëtzebuerg a maache mat ronn 100.000 Awunner ëm di 16% vun eiser Bevëlkerung aus.

Am Reportage kréie mer en Abléck an dës Communautéit a begleeden de Joël Da Natividade, e jonke Mann, deen zu Lëtzebuerg op d'Welt komm ass an déi duebel Nationalitéit huet. Seng Eltere sinn 1972 aus dem Norde vu Portugal an de Grand-Duché komm an hunn hei hir Kanner grouss gezunn – ënnert dem Afloss vun der portugisescher a lëtzebuergescher Kultur.

De Joël schafft als Kiné am Rehazenter a betreit d'Fussballspiller vun der Jeunesse Esch. Wéi fir vill aner Portugisen, ass dëse Ballsport seng grouss Leidenschaft. Ma säin Häerz schléit awer och fir d'Gastronomie. Esou bréngt hien eis déi bekanntste portugisesch Spezialitéite méi no an hëlt eis mat op e beléiften Treffpunkt fir déi portugisesch Communautéit zu Esch.