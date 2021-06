De Generalist Benoît Ochs riskéiert e Beruffsverbuet vun engem engem Joer, wéinst sengem Verhale wärend der sanitärer Kris.

Hien huet sech dëser Deeg virum Conseil de discipline vum Collège médical misste veräntweren a kritt ënnert anerem virgehäit Onwourechten an d'Welt gesat ze hunn a géint d'Deontologie vum Medezinner verstouss ze hunn. Eng Prozedur, déi quasi mat engem Prozess gläichzesetzen ass.

Affär Dr. Ochs - E Reportage vum Dany Rasqué

D'Prozedur gouf declenchéiert, nodeems Patiente vum Dokter Ochs eng Plainte beim Collège médical gemaach hunn an no Aussoen, déi de Medezinner an der Ëffentlechkeet gemaach huet. Doropshin huet de Collège médical eng Instruktioun gemaach an e koum zur Conclusioun, datt de Conseil de discipline muss ageschalt ginn. De Collège médical kënnt domadder senger Missioun no, déi en dem Gesetz no huet, wéi säi President, den Dokter Pit Buchler betount.

"De Collège médical iwwerwaacht d'Professioun a kuckt, datt et eng "bonne pratique" am Sënn vum Patient. Den Dokter soll net geféierlech si fir de Patient."



Ob an a wéi wäit den Dokter Ochs dat war, decidéiert de Conseil de discipline, deen onofhängeg ass vum Collège médical a vun engem Riichter vum Bezierksgeriicht presidéiert gëtt. De Collège médical huet an dësem Fall d'Roll vum Procureur.

Zu de Virwërf, déi en dem Generalist mécht, gehéiert zum Beispill deem seng Astellung vis-à-vis vu Masken. De Benoît Ochs hätt an der Vergaangenheet behaapt, déi wieren toxesch. Da kritt e reprochéiert géint de sanitäre Protokoll verstouss ze hunn a Corona-Medikamenter ze verschreiwen, déi méi schlecht wéi gutt maachen.

"Hie verschreift den Ament ëmmer nach Medikamenter, déi vun deenen eigentlech ofgerode gëtt. Nodeems et am Ufank Hoffnung gouf, datt déi Medikamenter tatsächlech eppes kéinte bréngen, ass et an ganz eendeiteg bewisen, datt déi Medikamenter näischt bréngen an dofir eventuell méi Niewewierkungen hu wéi Wierkung. Hien ass awer do enger ganz anerer Meenung an zitt dat dann och duerch, fir weider déi Medikamenter z'administréieren."



E weidere Punkt op der Lëscht vum Collège médical ass dem Dokter Ochs seng méi wéi retizent Astellung vis-à-vis vun der Impfung.

"Hie profitéiert als Dokter vun enger gewëssener Autoritéit, nennt sech och selwer Scientifique a kontestéiert awer déi Saachen, déi déi international wëssenschaftlech Communautéit praktesch awer fundéiert seet."



D'Urteel an éischter Instanz gëtt de 14. Juli gesprach. De Generalist huet dono nach d'Méiglechkeet an Appell ze goen.