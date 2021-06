Den Haaptintresséierte wiert sech natierlech géint d‘Virwërf.

Dat Ganzt geet op eng Affär ëm en Aarbechtsaccident bei ArcelorMittal virun 2 Joer zeréck.

Deemools hat den Affekot André Lutgen e Bréif un de Justiz- an un de Wirtschaftsminister an un de Procureur général d’Etat geschéckt, well den Untersuchungsriichter, dee mat der Affär befaasst war a sengen Aen net séier genuch géing d’Scelléen ophiewen, wat zu engem Produktiounsstopp bei ArcelorMittal hätt kënne féieren.

Dee Bréif ass beim Untersuchungsriichter guer net gutt ukomm an deen huet dunn eng Plainte géint den André Lutgen gemaach.

D’Associatioun vun den Avocats pénalistes wëll laut Reporter.lu mobiliséieren, fir den Affekot ze ënnerstëtzen. D’Plainte géint den André Lutgen wier eng frontal Attack op d’Onofhängegkeet vun den Affekoten.

An dësem Prozess soll ënnert anerem d’Procureur générale d’Etat Martine Solovieff als Zeie gehéiert ginn.