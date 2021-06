42.800 Räicher hunn 2020 zu Lëtzebuerg gewunnt. 2.600 méi wéi nach 2019. Dat geet aus dem Capgemini Rapport 2020 iwwert de Räichtum an der Welt ervir.

Als räich gëllt eng Persoun, déi iwwer e Verméige vun op d'mannst enger Millioun Dollar (800.000 Euro) verfüügt, déi eege Wunneng net abegraff.

De Räichen hiert gesamt Verméigen ass zejoert ëm 8,3% geklommen. All zesummen hate si 126,5 Milliarden Dollar. Dat ass 5x de Staatsbudget vun 2020. An der Moyenne hat ee Räichen zu Lëtzebuerg 3 Milliounen Dollar zur Verfügung.

Den Zouwuess u Räichen a Verméige wier engersäits duerch Investissementer op der Bourse, besonnesch an Tec Aktien, ze erklären. Anerersäits duerch de Wäertgewënn vun den Immobilien. Dëse louch Capgemini no zejoert bei 9,8%.

Knapp 22% vun hirem Portfolio haten d’Millionäre vu Lëtzebuerg zejoert an Immobilien investéiert. D’Investissementer op der Bourse maachen 20% aus. 18% hate si awer och an ekologesch oder nohalteg Alternativen investéiert. 18% ware fest Akommes, 22% Cash an Equivalenter.

De Grand-Duché situéiert sech domadder an der Liga vu Länner wéi der Schwäiz oder Monaco. An der Belsch iwwerdeems hunn d’Millionäre sech d'lescht Joer manner beräichert. Hiert Verméigen ass ëm 2,4% gewuess.