Lors d’une entrevue, le Vice-Premier ministre Dan Kersch a présenté le bilan de la campagne de distribution de tests antigéniques rapides (TAR) aux représentants des syndicats OGBL et LCGB et à l’Union des entreprises luxembourgeoises. Pour les entreprises avec plus de 500 salariés, une distribution directe avait été organisée. Ainsi, 1,1 million de TAR ont été livrés à ces entreprises. À partir du 17 mai 2021, 3,6 millions de tests ont été distribués à 46.775 entreprises ou personnes privées occupant une femme de ménage. Ces chiffres correspondent à un taux de 82% de tests retirés. 61,2% des personnes ou entreprises invitées sont passées dans un des centres de distribution. Le centre de distribution à Bertrange était le centre le plus fréquenté avec 15.516 passages, suivi par le centre à Soleuvre (12.757 passages), le centre au Fridhaff (9.350 passages) et celui à Grevenmacher (8.860 passages). 120 demandeurs d’emploi ont travaillé pendant deux semaines dans les quatre centres de distribution. Le ministre les a remerciés pour leur engagement exemplaire. Après la fin de la campagne de distribution dans les centres régionaux le 29 mai 2021, un centre de distribution a été aménagé dans les locaux du ministère. Entre le 31 mai et le 25 juin 2021, 30.000 tests supplémentaires ont pu être distribués à 208 entreprises ou personnes privées. Le ministre Dan Kersch s’est réjoui du succès de la campagne. «Les chiffres nous montrent clairement que les entreprises ont bien compris l’importance des tests antigéniques rapides et je ne peux que les féliciter.» Les représentants de l’UEL, de l’OGBL et du LCGB ont également salué le résultat positif de la campagne qu’ils ont soutenue dès le début. Dan Kersch a aussi remercié les communes de Sanem, Bertrange, Diekirch et Grevenmacher qui ont hébergé les centres de distribution régionaux et qui par leur soutien logistique ont contribué au succès de cette campagne. Finalement, il a aussi été décidé que la situation sera réévaluée en septembre après le retour des vacances.