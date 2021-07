A verschiddene Regiounen oder Länner, wéi Portugal a Groussbritannien, dominéiert aktuell déi héich ustiechend Delta-Versioun vum Virus.

Ënner anerem Däitschland huet béid Länner als "Virus-Varianten-Regioun" aklasséiert an dowéinst eng Reeswarnung erausginn. Enger Ëmfro no wäert awer de Gros vun eise ëstlechen Nopere sech dovunner net ofbrénge loossen an awer wéi geplangt an hir Vakanz goen.