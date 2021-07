Et ass éischter ongewéinlech, dass d'IGP am Kontext vum Virfall um Virowend vun Nationalfeierdag freet, ob Leit eppes gesinn hunn.

All Persoun, déi eppes gesinn ze huet, respektiv déi am Besëtz wier vu Videomaterial, soll sech bei der IGP mellen. Hannergrond ass jo eventuell Policegewalt, déi et beim Palais kéint ginn hunn.

Et geet drëms ze klären, wouduerch e Jonke ganz uerg am Gesiicht blesséiert gouf an op den Asaz an d'Mëttele vun de Beamten proportionéiert waren.

An der Nuecht vum 22. op den 23. Juni hat e Grupp Jonker hannert dem Palais randaléiert an d'Police provozéiert. Op Videoen, déi eis virleien, gesäit een hefteg Ausernanersetzungen a Polizisten Pefferspray a Knëppelen asetzen.

An dëser Affär lafe jo zwou Enquêten, eng géint Jonker déi provozéiert hunn an eng policeintern IGP-Prozedur wéinst eventueller Policegewalt.

Schreiwes vun der IGP

APPEL A TEMOINS

Dans le cadre de son enquête judicaire portant sur d’éventuelles violences policières dans le contexte des évènements qui ont eu lieu dans la nuit du 22 au 23 juin 2021 dans les rues adjacentes au Palais grand-ducal, l’Inspection générale de la Police lance un appel à témoins. Elle invite toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête ou en possession d’enregistrements ou de matériel vidéo des scènes qui s’y sont déroulées ainsi que toute victime potentielle à se manifester et à la contacter par téléphone au numéro (+352) 264853-35 pendant les heures d’ouverture de 7h00 à 16h00 ou par e-mail à l’adresse : igp@igp.etat.lu.