Den Dr Philippe Turk gëtt de Successeur vum Paul Junck. Dat gouf op der Generalversammlung festgehalen.

Den neie President gëtt en Iwwerbléck iwwer e puer vun de grousse Sujeten, déi d'Spidolsfederatioun den Ament beschäftegen.

Neien FHL-President Dr Philippe Turk / Reportage Diana Hoffmann

A ville Secteure goufen a gëtt et nach ëmmer Repercussiounen duerch d'Coronakris. Kaum ee war awer am Alldag esou no um Geschéie wéi d'Leit aus dem Gesondheetssecteur, also och aus de Spideeler. Dës wier fir si e massive Stresstest gewiescht, seet den Dr. Philippe Turk, President vun der Spidolsfederatioun. Ma et hätt een och eng extrem grouss Solidaritéit ginn.

Elo heescht Solidaritéit awer dacks, sech impfen ze loossen. Eppes iwwer 70 Prozent vun de Leit aus dem Secteur hunn dëst scho gemaach. Et sollen der awer nach méi ginn, sou de Philippe Turk.



"Bis elo si mer nach ëmmer an der Philosophie vun der Iwwerzeegungsaarbecht. Dir héiert jo awer och am Ausland, dass et Diskussioune gëtt iwwer Obligatioun, déi een iergendwann an deenen nächste Méint dann och eventuell an d'Situatioun kënnt, dass déi muss diskutéiert ginn hei."

3 Mol d'Woch muss d'Personal an de Spideeler e Covid-Schnelltest maachen, wann et nach net voll geimpft ass. Elleng dat kéint den Drock erhéijen, sech impfen ze loossen, wëll et den Alldag méi einfach géing maachen.

Méi e grousse Problem ass laangfristeg awer och, dass Personal am Secteur feelt. An dat net eréischt zanter der Covid-Pandemie.

"Ech mengen, dass Reforme vun de Soignant-Beruffer och mussen an déi Richtung goen, dass de Sënn vun deem Beruff en anere gëtt, datt déi Inhalter opgefrëscht ginn. Et muss ee sech bewosst ginn, datt d'Attributioune vun den Infirmièren op engem Gesetz berouen, wat iwwer 25 Joer al ass, a wat absolut net méi der aktueller Situatioun entsprécht. Also do ass en Nachholbedarf, deen enorm ass. An de Medezinsstudien hu mer en änleche Problem, a villäicht muss een och dat Ganzt kucken. Wa mer manner Doktere rekrutéieren, musse mer sécher méi spezialiséiert Infirmièrë kréien."

D'Attraktivitéit vun de Gesondheetsberuffer hätt an deene leschten 10 bis 20 Joer ofgeholl, well och villäicht politesch net genuch dru geschafft gi wier. Just nach finanziell wiere se dacks attraktiv, wat géing vill Net-Residenten unzéien. Den Ament maachen dës 60 bis 65 Prozent vun de Leit aus dem Secteur aus.

E weidere Sujet, deen d'Federatioun iwwert déi lescht Méint beschäftegt huet, ass d'Fro vun der Offer vun IRMen bausst Klinicken. D'Delaie wiere massiv erofgaangen, well vill Equipement bäikomm wier, mee:



"Et ass deelweis e falschen Debat. Dat, wat fir mech zielt, ass den Accès aux soins. Den Accès aux soins huet eng zäitlech Komponent, fir ze soen, wéi schnell kréien ech mäi Rendez-vous, an en huet eng geographesch Komponent, fir ze soen, wou muss ech higoen, fir eng IRM ze maachen. Wa se elo am Extrahospitalier sollen ugebuede ginn, domat huet kee grondsätzlech e Problem, et muss just planifiabel bleiwen."

An dat esou, dass et raisonnabel an ze finanzéieren ass.

Well et awer de Sujet ass, deen den Ament am meeschte beweegt, schléisse mer mam Covid, an der Delta-Variant of. Dem Philippe Turk seng Aschätzung:



"Dat wichtegst ass, dass déi fragil Leit elo geimpft sinn. Dat heescht, wann och elo eng Well kënnt an de Virus weider zirkuléiert, geet een awer dovun aus, datt den Impakt op de Spidolssecteur vill vill méi geréng ass. Dat heescht awer net, datt déi Zirkulatioun vum Virus weider eng Gefor duerstellt, well, wat e méi zirkuléiert, wat e méi Mutatioune mat sech bréngt. A soulaang mer effikass Vaccinen hunn, mengen ech, si mer éischter berouegt. An de Spidolssecteur erwaart sech op alle Fall elo emol vun der Delta-Variant a priori keng katastrophal Zoustänn an deenen nächste Wochen."

Wichteg wier et elo weider am Aen ze halen, wéi eng längerfristeg Behandlung Long-Covid-Patiente brauchen. Diskussiounen iwwert dat Thema géinge lafen.

Als weider Dossieren, déi d'Federatioun wäert beschäftegen, nennt de Philippe Turk nach d'Digitalisatioun, Finanzéierungsmodalitéiten an Diskussiounen iwwer den Extrahospitalier. Awer och un de Relatioune mat der Uni géing wéinst dem Medezinstudium geschafft ginn. Besonnesch, well grad en Debat an der Gesellschaft iwwert d'Attraktivitéit vun de Gesondheetsberuffer géing lafen.