EDMO BELUX gouf vun der europäescher Kommissioun ausgesicht als Hub fir „digital Medien an Desinformatioun“, ee vun de groussen Challengë vun eiser Zäit.

RTL Lëtzebuerg ass ee vun de Matgrënner vum European Digital Media Observatory for Belgium and Luxembourg (EDMO BELUX), e belschen a lëtzebuergeschen Hub fir d’Recherche am Beräich vun den digitale Medien an der Desiformatioun. EDMO BELUX gëtt am Oktober 2021 lancéiert a wäert a fënnef Sprooche fonctionéieren (Franséisch, Hollännesch, Englesch, Däitsch a Lëtzebuergesch). Deen Hub, dee vun der europäescher Kommissioun finanzéiert gëtt, wäert en Network vun iwwert 100 Experte beienee bréngen, déi sech op d’Desinformatioun spezialiséiert hunn. Den Observatoire EDMO BELUX gëtt vun der VUB (Vrije Universiteit Brussel) koordinéiert.

D’Missioun vum EDMO BELUX

Den EDMO BELUX ass e Reseau, wéi e bis elo an där Gréisst an Diversitéit net existéiert huet. Am Network versammele sech experimentéiert Fact-Checker, Medien, Analysten am Beräich vun der Desinformatioun, Universitéiten an Organisatiounen déi op Medienerzéiung an Opklärung spezialiséiert sinn. D‘Zil ass et, schiedlech Fake-News-Campagnen ze detektéieren, z’analyséieren an opzedecken.





Iwwert de Wee vun engem Alerte-System am Reseau sollen déi investigativ Faktenchecke vum EDMO BELUX séier déi Haaptbetraffe vu Fake News erreechen (Medien, Zivilgesellschaft, Institutiounen), fir den Impakt vun der Desinformatioun ze minimiséieren.





Mat Hëllef vun Aktivitéiten a Campagnen am Beräich vun der Medienerzéiung an Opklärung , soll den EDMO BELUX d’Bierger zousätzlech sensibiliséieren a responsabiliséieren.





, soll den EDMO BELUX d’Bierger zousätzlech sensibiliséieren a responsabiliséieren. Mat Mëttele vu multidisziplinäre Recherchen, soll den EDMO BELUX och d’Missioun erfëllen, fir den Impakt vun der Desinformatioun an d‘Reaktioun vun den digitale Plattformen op demokratesch Prozesser z’iwwerwaachen.





Konkret Aktiounen

Am Laf vun den 30 éischte Méint vu sengem Fonctionnement wäert den Hub eng 800 Faktenchecken a fënnef Sprooche publizéieren, Enquêten iwwert Desinformatiounscampagnë mat enger spezieller OSINT Technik (Open Source Intelligence) duerchféieren, Medienerzéiungs- an Opklärungsaktivitéiten a béide Länner entwéckelen an ëmsetzen, a länneriwwergräifend Sondagë realiséieren iwwert den Impakt vun Desinformatiounscampagnen, a schlussendlech all Joer moossen, wéi effikass d’Plattformen op Desinformatioun reagéieren.

Membere vum EDMO BELUX

EDMO BELUX ass eng länneriwwergräifend a méisproocheg Zesummenaarbecht tëschent Vrije Universiteit Brussel, Université Saint-Louis - Bruxelles, Mediawijs, EU Disinfolab, Agence France-Presse, RTL Lëtzebuerg an Athens Technology Center, mat Ënnerstëtzung vun der RTBF. Et ass ee vun den aacht Projeten, déi den EU-Finanzement kritt hunn, fir national a multinational Observatoire ze schafen, fir géint d’Desinformatioun ze kämpfen. Den Austausch vun Know-How, Methoden a Praktiken tëschent de Partner vum Projet an dem EDMO Reseau sinn eminent wichteg, fir Desinformatiounscampagnen entgéintzewierken, zu Lëtzebuerg, an der Belsch an um Niveau vun der EU.

RTL Lëtzebuerg wäert sech op d‘Detektioun vu Fake-News-Campagnë konzentréieren, se opdecken an déi investigativ Recherchë publizéieren. RTL Lëtzebuerg wäert sech och aktiv am Beräich vun der Medienerzéing an Opklärung engagéieren, fir de Public ze sensibiliséieren a géint de Probleem vun der Desinformatioun virzegoen.