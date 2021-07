D'Chamber an d'Regierung kruten e Méindeg de Moien de Rapport iwwert den Ëmgank mat der Corona-Pandemie an den Alters- a Fleegeheemer presentéiert.

De Jeannot Waringo huet bedauert, datt wärend där Zäit, an där et méi roueg war, kee Kriseplang ausgeschafft gouf. Sou wéi et an der Educatioun geschitt ass, wier et sënnvoll gewiescht, eng Strategie virzeleeën, wéi a wéi enger Situatioun an den Haiser misst reagéiert ginn.

D'Recommandatiounen, déi d'Haiser vun de Ministère kruten, hätten zum Deel fir Konfusioun um Terrain gesuergt, besonnesch am Ufank vun der Kris. Esou wier dacks onkloer gewiescht, wien Auteur vun dëse Recommandatioune gewiescht wier. Déi Responsabel hätten zum Deel net gewosst, u wie si sech misste riichten, un de Familljeministère oder un d'Santé. Och d'Fro vun der Responsabilitéit wier net kloer gewiescht.

A kenger Struktur hätten déi Responsabel refuséiert, Reegelen z'applizéieren, ma se wieren dacks onsécher gewiescht, wat dat Richtegt wier. Wat de konkrete Fall vun Nidderkuer ugeet, an deem et ugangs vum Joer e gréissere Cluster gouf, dee mat Ausléiser vum Rapport war, sot de Jeannot Waringo, datt vill Facteure matgespillt hunn. Engersäits wier et en aalt Haus, vill Kummeren hätte keng eegen Toilette zum Beispill. D'Altersheem wier och relativ spéit dru gewiescht mat den Impfungen an d'Leit wieren an engem zimmlech klenge Raum geimpft ginn, wat och net ideal war. Sécherlech wiere Feeler geschitt, déi an den Aen vum Jeannot Waringo awer nach méi am Detail missten analyséiert ginn, fir genee erauszefannen, firwat hei sou vill Leit gestuerwe sinn – déi 2 Méint vun der Etüd wieren dofir net duergaangen.

Dem leschte Stand vun der Etüd no waren iwwer 90 Prozent vun de Residenten an Alters- a Fleegeheemer geimpft a ronn 60 Prozent vum Personal. Allerdéngs hätt een am Gespréich mat den Haiser festgestallt, datt och Mataarbechter sech am Ausland impfe gelooss hunn, wat sech awer net an deenen Zuele spigele géing, sot de Fuerscher Joel Mossong. Dofir misst een eng Kéier nofroen, bei wéi ville Leit dat de Fall ass. Bei den Antigène-Tester hätt ee festgestallt, datt Leit déi souwuel no enger Infektioun geheelt, wéi och geimpft sinn, am meeschten Antikierper hätten. Sollt eng weider Impfung néideg ginn, wier et deemno sënnvoll, bei deenen Haiser unzefänken, an deenen et keng Cluster gouf.

Direkt am Ufank sot de fréiere Chef vun der Finanzopsiicht, datt et a sengen Ae méi sënnvoll gewiescht wier, dës Analys net nëmmen op d'Altersheemer ze limitéieren. De Jeannot Waringo huet op Frankräich verwisen, wou eng Etüd vun der Krisegestioun am allgemenge gemaach gouf. Vill Leit, mat deenen d’Ekippe ronderëm de Jeannot Waringo wärend hirer 2 Méint laanger Enquête geschwat hätten, hätten Angscht gehat.

11 Haiser goufe besicht, d’Ekipp huet mat 18 Direktiounsmembere geschwat a krut vun all Haus am Land e Rapport, wat si vun de Ministère gesot kruten a wéi eng Mesuren ëmgesat goufen.

No der Presentatioun vum Rapport kënnen d’Deputéiert éischt Froe stellen an en Dënschdeg de Mëtteg geet den Debat an der Chamber weider.