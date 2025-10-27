8,5% vun de Leit zu Lëtzebuerg bezeechne sech selwer als aarm
© AFP
Den neisten Eurostat-Zuelen no ass den Undeel vun de Leit an der Europäescher Unioun, déi sech selwer als aarm bezeechnen, am Joer 2024 op 17,4 % gefall.
Am Joer 2023 waren et nach 19,1 %.
Dëse sougenannte subjektiven Aarmutstaux reflektéiert, wéi d'Leit hir finanziell Situatioun selwer aschätzen, an net nëmmen objektiv Akommesgrenzen.
Lëtzebuerg zielt zu de Länner mat der niddregster subjektiver Aarmutsperceptioun: nëmmen 8,5 % vun de Befroten hu sech als aarm bezeechent – dat ass hallef sou vill wéi den EU-Duerchschnëtt. Domat steet Lëtzebuerg nieft Däitschland (7,3 %) an Holland (7,3 %) ganz uewen.
Belsch läit mat 17,1 % knapp ënner dem EU-Duerchschnëtt, iwwerdeems Frankräich mat 20,2 % däitlech driwwer läit – bal dräimol sou héich wéi Däitschland.
© Eurostat